Raccontare il cibo sui social. Meno influencer, più storie credibili

Come affacciarsi sui social?

all'unione di, concessionaria pubblicitaria di Milano, e, agenzia di comunicazione e management di Ferrara, è nata, startup specializzata in influencer marketing e management di talent del mondo food, beverage e life style. Capital Innova, una grande e prestigiosa struttura creativa è guidata dall’amministratorecon il quale abbiamo piacevole ed interessante conversazione.La voglia è tanta ma per fortuna anche con i ristoranti chiusi a noi chi cucinasse non è mancato... Sicuramente nella comunicazione , credo che oggi anche il migliore degli chef o i migliori ristoratori debbano saper comunicare al mondo la loro arte attraverso e soprattutto i nuovi media.Noi siamo Capitalinnova, nati dalla fusione di Innova agenzia creativa di comunicazione e Capital, punto di riferimenti per i più importanti brand del settore. Gestiamo direttamente importanti talent e influencer e collaboriamo con chef di grande fama come Giorgio Locatelli e Andrea Mainardi. La struttura creativa è guidata da me e al mio fianco ho due digital content creator e tre social media manager guidati Matteo Fortina, il nostro Social media Strategist. L'importante attività di scouting è affidata a. Alla direzione commerciale Massimo Giudici coadiuvato da Sara Bergonzoli nella funzione di responsabile clienti e progetti speciali mentre il coordinamento con le centrali media è affidato a Betty Guggino e Lisa Dalla Noce.La cosa che ci rende differenti dalle altre agenzie di influencer è la creazione di format esclusivi. Difficilmente ci limitiamo a trattare un prodotto da promuovere come un semplice product placement e gli utenti sono sempre più diffidenti da chi promuove prodotti attraverso i propri profili social , per questo il nostro reparto creativo è sempre all'opera per creare storytelling persuasivi, ovvero, parliamo del prodotto non solo attraverso l'influencer ma soprattutto grazie a storie, racconti o avventure che alle volte fanno riflettere, altre sorridere, l'importante è che siano credibili.I canali che utilizziamo sono differenti i nuovi media, nei nostri percorsi di comunicazione si intrecciano spesso con gli old-media. Quello che cambia sempre più velocemente sono la tipologia di contenuti . L'utente ha sempre meno tempo e catturare la sua attenzione diventa sempre più complicato. Per questo monitoriamo l'evolversi soprattutto delle nuove piattaforme social. Per farti un esempio su Tik Tok, il nuovo social network che tutti pensavano fosse dedicato quasi esclusivamente ai giovanissimi abbiamo trovato uno spazio incredibile per proporre i contenuti, come le video ricette, molto corte, trenta secondi al massimo, ma con tantissime visualizzazioni. Uno dei nostri talent esclusivi, Federico Fusca ogni volta che ne pubblica una ottiene tra il milione e mezzo e i due milioni di visualizzazioni... come direbbero su Tik Tok "tanta robaaa".Di progetti ne abbiamo realizzati molti e per brand importanti ma quello a cui teniamo maggiormente è ancora nel cassetto causa pandemia e stiamo per tirarlo fuori nuovamente perché è già quasi totalmente finanziato e con diversi broadcaster decisamente interessati. Si tratta di un format che ho scritto a quattro mani con Giorgi Locatelli. Il titolo è appunto "Il codice Locatelli" un viaggio attraverso il mondo alla scoperta di segreti e misteri legati all'arte culinaria. Un mix tra avventura, umorismo e storia.Certamente! E spesso ci si accorge che si investe meno tempo e meno soldi ma che soprattutto si ottengono risultati reali e tangibili!Ecco, ridare il primato alle competenze ed alle professionalità emergenti. Anche questo serve al nostro Bel Paese.