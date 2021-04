Riaperture, politici pecore in Aula, ma leoni da tastiera sui social

Pubblicato il 19 aprile 2021 | 18:02

Il doppio gioco dei partiti

La ristorazione tra i temi bollenti

Solo campagna elettorale?

Abile strategia di comunicazione?

Decide tutto Speranza?

Il parere di chi ha condotto lo studio

n po' leoni da tastiera, un po' abili strateghi della comunicazione. I. Fanno un gran chiacchierare e promettere rivoluzioni (anche quando si parla di riaperture dei) quando scrivono sui, ma una volta in- dove oltre a “chiacchierare” poi bisogna anche decidere - si sgonfiano e si allineano alla visione comune. Una strategia pericolossissima che apre le porte a proteste rischiose e in alcuni casi addirttura controproducenti. Ma è così o è solo apparenza? Forse che al posto in Parlamento, ormai, le decisioni vengono prese neiA rilevarlo è- divisione di Fb&Associati, specializzata nell'analisi del dibattito pubblico e nell'elaborazione di strategie e campagne di advocacy; l’analisi confronta locon la reale attività Parlamentare quantificata considerando gli atti ufficiali presentati. La ristorazione è uno dei temi più caldi . La, non tanto per numero di menzioni (4.900) quanto per il prolifico dibattito che ha generato con oltre 326.400 interazioni tra. Al netto di alcune notizie provenienti dal Nord Europa relative al tentativo di riaprire i ristoranti a chi è stato vaccinato, la discussione online è caratterizzata da un. Sono infatti principalmente uscite incentrate sulle polemiche di ristoratori che si sentono abbandonati dalle istituzioni e che, a differenza dell’inizio della pandemia, spesso non sono più al centro dell’interesse mediatico; piuttosto che notizie di difficili situazioni economiche che costringono a forti segnali di protesta, come denuncia, o di “ paradossali misure di contenimento del contagio ” che impongono il distanziamento di due metri in bar e ristoranti,(Giorgia Meloni). Sul fronte parlamentare i protagonisti per atti presentati sono il Movimento 5 stelle e Fratelli d’Italia. La Lega – che in più occasioni si è fatta portatrice degli interessi di questo settore, l'ultima uscita del leader Matteo Salvini è di questa mattina, come si può vedere nel video in testa all'articolo – registra sul tema un piccolo 5% di atti presentati, terzultima prima di LEU e di Italia Viva.Per inquadrare meglio la questione è utile guardare anche a cosa succede negli. Con 15mila menzioni nell'ultimo mese e un engagement da oltre 656mila interazioni,più ambito nella discussione tematica sia a livello comunicativo che parlamentare. Numerosi gli atti presentati in merito, in tante diverse forme, quali ordini del giorno, Interrogazioni, mozioni e question time, a testimonianza di un. Il partito più attivo è il Movimento 5 Stelle, seguito da Forza Italia, Lega e Gruppo Misto. Il 10% degli atti riguarda Fratelli d'Italia, unica forza di opposizione. Assente il Pd, nonostante una vicinanza storica al comparto scuola.Dietro a scuola e ristorazione c'è il tema, e un complessivo da 143mila interazioni. In Parlamento è ancora una volta il Movimento 5 Stelle a registrare più atti in assoluto sulla richiesta di riapertura del comparto (35%), seguito da Fratelli d'Italia (30%), Pd (15%) e FI e Gruppo Misto (10%)., con un volume di engagement pari a 130.700 interazioni. Assente la Lega, il Pd, il Movimento 5 Stelle e Italia Viva nell'attività parlamentare, è Fratelli d'Italia, con il 67% di atti presentati, a governare l'attenzione su questo tema, in coerenza con quanto comunicato anche attraverso i social.Che cosa significa? In prima battuta verrebbe da dire che il gran chiacchierare della politica sui social non è altro chema che tra i banchi del Parlamento è ben più importante tenersi ben ancorati alle poltrone e curare gli interessi politici. Un, non certo nuovo per il mondo della politica, ma che ha nei social uno strumento incontrollabile. Gettare il sasso e nascondere la mano accendendo scintille che divampano in roghi negli animi degli imprenditori indeboliti da un anno abbondante di crisi non fatica a generare. Che, infatti, sono scoppiate proprio nelle ultime settimane tra aperture illecite e manifestazioni in piazza o lungo le autostrade d'Italia ; per la maggior parte sono state dimostrazioni composte, comprensibili, pacifiche , ma in altricome il lancio di oggetti e lo scontro con le Forze dell'Ordine a Roma.Dall'altra parte lapuò essere inquadrata diversamente. Sui social si fa sì campagna elettorale soprattutto puntando su lavoratori come partite ive che rappresentano zoccoli duri dell'elettorato per partiti coma la Lega o il Movimento 5 Stelle, ma in Parlamento non è che ci si sgonfia o si fanno i propri interessi.perchè il potere decisionale è ormai passato sempre più nelle mani del Governo, dei singoli Ministri e - naturalmente - del Premier. E allora ecco che gli atti ufficiali presentati in Parlamento diminuiscono drasticamente per lasciare spazio ai. Anche perchè l'attuale Premier,non avendo profili e non è di formazione politica, ma più "imprenditoriale". E quindi gli incontri privati prevalgono ed è lì che i leader fanno valere ciò che postano sui social.e che accentra il potere decisionale in mani non proprio affidabilissime. Come quelle del ministro alla Salute,ormai etichettato come l'antagonista dei ristoranti in quanto anello comune tra i Governi Conte e Draghi che in materia di riaperture dei pubblici esercizi non hanno mostrato alcuna differenza. E allora, verrebbe anche da dire che gli atti ufficiali in Parlamento forse non si presentano più perchè ormai si sa che tanto non vengono ascoltati.Prova a tirare le filache ha curato il lavoro di Fb Bubbles: «Abbiamo intrapreso questo lavoro - spiega - pered abbiamo rilevato che ognuno ha la sua, molto specifica e soggettiva. Noi non vogliamo arrivare a giudicare quale delle strategie sia meglio, ma seguire da vicino i comportamenti.perchè poco alla volta sta ottenendo quanto richiesto. Non risentendo di frizioni interne, come invece sta succedendo per il Movimento 5 Stelle o il Pd, può permettersi di concentrarsi su obiettivi più mirati e di trattare con Draghi in colloqui "privati". Draghi rappresenta una variabile molto particolare al giorno d'oggi non essendo presente sui social e questo è un elemento di cesura. Sul fatto che le polemiche social dei partiti possono fomentare le proteste è discutibile:, il loro disagio nasce dal bisogno di lavorare più che dalla spinta dei propri partiti. Chiaro che da parte dei partiti stessi è obbligo rendere conto al proprio elettorato di cosa chiederanno al Governo,».Di certo c'è chei tanti temi in ballo e che i lavoratori hanno tanta voglia di tornare a riaprire quanto la gente di tornare a mangiare fuori. Le reazioni virtuali vanno di pari passo con quelle reali, di qui non si scappa, da qui bisogna ripartire.