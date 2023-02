Prosegue il 2° turno per decretare il Personaggio dell'anno: Mariola il più votato

Il secondo turno di votazioni per il sondaggio di Italia a Tavola per decretare il Personaggio dell'anno dell'enogastronomia e dell'accoglienza è iniziato con il botto. Nei primi tre giorni, infatti, sono stati più di 30mila i votanti che hanno fatto la loro scelta sperando di portare il proprio beniamino al trionfo finale. Si prevede una battaglia fino all'ultimo voto!

Continua il secondo turno del sondaggio di Italia a Tavola

Cuochi: Max Mariola detta legge, crolla Cannavacciuolo

Il noto chef (ed influencer sui social) Max Mariola, grazie anche ad un post condiviso sul proprio account di Facebook dove invita i suoi fan a votare il nostro sondaggio, sta comandando la classifica della categoria (e non solo, in termini numerici) con più di mille voti di distacco sul secondo - attualmente classificato - Domenico Stile (Enoteca La Torre Villa Letitia). Terzo posto per Igles Corelli, coordinatore della Gambero Rosso Academy. Crollo, invece, per Antonino Cannavacciuolo, che dopo il primo posto del primo turno si posiziona attualmente in ottava posizione.

Pizzaioli e panificatori: sorpresa Bonci, Pepe e Marino ancora sul podio

Due terzi del podio della prima fase di votazioni è confermato, con Franco Pepe (Pepe in Grani) e Fulvio Marino (Molino Marino e noto volto di Rai 1) che ricoprono rispettivamente il secondo ed il terzo posto. Sorpresa sul gradino più alto del podio con Gabriele Bonci, leader della classifica dopo la quinta posizione del primo round di qualificazione.

Pasticceri: i fantastici quattro

Inamovibili. Dei veri colossi. In ordine: Damiano Carrara (Atelier Damiano Carrara), Luca Montersino, Iginio Massari e Sal De Riso sono i re - o meglio, i Maestri - di questo settore e si daranno battaglia fino all'ultimo voto per accedere da podisti all'ultimo turno di votazioni. Nella scorsa puntata il medagliere vedeva Montersino, Massari e De Riso al top. Mentre, ora, come finirà? Ai posteri l'ardua sentenza...

Sala e Hotel: Bianchi al collasso. Gramaglia al comando, seguono Camilli e Berna

Laila Gramaglia (restaurant manager president) e Sandro Camilli (presidente Ais) ci sono, ma Gabriele Bianchi dov'è finito? Dopo un grandissimo primo turno di votazioni il maitre di Hotel Villa Martino si trova incredibilmente al penultimo posto della classifica, a quasi mille distanze da Gramaglia. Sale sul podio, in terza posizione, Salvatore Trapanese (docente banqueting manager).

Barman: Santoro, Lombardo e Pogni ancora "up"

L'unica categoria che non sta prevedendo ribaltoni è quella dei barman, con Deborah Santoro (Pollina Resort), Gianluca Lombardo (Hapimag Resort) e Francesco Pogni (Walhalla Cocktail Bar). Ma attenzione al pressing di Rachele Bottino (Almaranto Relais) e Salvatore Scamardella (freelance) che si trovano a meno di cento voti di distanza dal podio.

Opinion Leader: Cavallo in testa, poi Raspelli e Bondì

La food blogger "Cooker.girl" aka Aurora Cavallo, dopo il quarto posto del primo round, conduce la classifica della categoria degli Opinion Leader con quasi 1500 voti. Edoardo Raspelli (noto conduttore televisivo e giornalista) e Ruben Bondì (personal chef, consulente e food influencer) la inseguono a duecento e trecento lunghezze. Alessandro Borghese, fino a qualche giorno fa al comando, ora si trova in quinta posizione.

Le categorie e come votare

Le categorie sono sei. I candidati sono 36 per ciascuna categoria, per un totale di 216 professionisti che gareggiano per conquistare il titolo di “Personaggio dell’anno”. La pagina con tutti i nomi dei candidati, per i quali si possono esprimere fino a 3 preferenze per categoria, è pubblicata sul sito www.italiaatavola.net. I risultati come sempre sono visibili in tempo reale, sia sulla pagina dedicata, all’interno del sito, sia in homepage all’interno di un apposito box.

Qui il link diretto alla pagina di voto.

Le date degli ultimi turni

Il 2° turno durerà 2 settimane, dalle 17 del 20 febbraio alle 12 del 6 marzo (al termine i candidati diventeranno 6); il 3° turno durerà una sola settimana, dalle 17 del 6 marzo alle 12 del 13 marzo, nella quale il pubblico voterà i 6 finalisti di ciascuna categoria per decretare chi saranno i “Personaggi dell’anno”. All’inizio di ogni nuovo turno tutti i voti saranno azzerati, per questo i candidati avranno bisogno del massimo sostegno del pubblico per riuscire a superare ogni fase e qualificarsi per il podio.

I vincitori dell’edizione 2022

L’anno scorso, nell’edizione numero 14 del sondaggio, i vincitori sono stati Giuseppe Di Iorio per i “Cuochi”, Gino Sorbillo per i “Pizzaioli e Panificatori”, Sal De Riso per i “Pasticceri”, Ezio Indiani per “Sala e Hotel”, Tony Berry per i “Barman”, Jerry Bortolan per gli “Opinion leader”.