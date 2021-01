Giornata Mondiale della Pizza, i pizzaioli in diretta Facebook cucinano con gli utenti

Primo Piano del 17 gennaio 2021 | 08:31

Prima del Covid in Italia venivano sfornate 8 milioni di pizze al giorno

La pizza è un punto d'incontro tra i popoli

Antonio Pace

La Giornata Mondale della Pizza è stata istituita nel 2017, anno del riconoscimento Unesco dell'Arte del pizzaiuolo

A mezzanotte l'accensione del fuoco tradizionale

Sergio Miccù di fronte al presepe di Santa Chiara - Foto "ècampania"

Essere vicini a chi è in difficoltà

Giorgio Sabbatini

Pizza Margherita protagonista del delivery nel 2020

rima del Covid in Italia si spendevano intra i 14 e i 15 miliardi di euro e da circa 130mila esercizi, il numero globale delle attività di produzione e servizio, ne venivano sfornate 8 milioni al giorno. Un, nel 2019, ha superato il fatturato dei 100 miliardi di euro.Unache è una miscela di tradizione, territorio, materie prime e manualità. Per questo nel 2017 ” L’Arte tradizionale del pizzaiuolo napoletano ” è stata riconosciuta dall’come. Nello stesso anno si è deciso di celebrare ogni 17 gennaio la. Una data simbolica in quanto ricorre la, protettore dei fornai e dei pizzaioli. In questo giorno le famiglie dei pizzaiuoli di Napoli si recavano a Capodimonte per onorare il Santo con un falò benaugurante.Quest’anno, reso doloroso dalla pandemia che sta flagellando il pianeta, la pizza vuole rappresentare a maggior ragione un punto di incontro. Da Napoli a Napoli, in unche durerà 24 ore e che farà tappa ini, conche vedranno protagonista laQuesto l’intento della prima edizione del, l’evento globale con cui l’vuole celebrerà nel giorno della festa di Sant’Antuono, la pizza e i pizzaiuoli a ogni latitudine.«Una non stop senza precedenti - ha commentato, presidente Avpn - che è il risultato di anni di lavoro e di promozione in giro per il mondo. Soltanto qualche tempo fa sarebbe stato impensabile ipotizzare un evento di questo tipo, con lezioni tenute da, avendo come teatro città come, Istanbul, Il Cairo, Marsiglia, Tokyo e. Con l’Associazione siamo riusciti, in oltre 35 anni di attività, a creare un network ben radicato in tutti i continenti e che vede nella promozione della vera pizza napoletana un, storie e culture diverse tra loro».Si parlerà di pizza in ben, tra le quali l’arabo, il coreano, il thailandese e una chiusura in grande stile in napoletano. Per la prima volta anche una masterclass sulla pizza raccontata con ilLo scopo è quello di uno dei prodotti più amati al mondo coinvolgendo gli appassionati che potranno collegarsi nel corso dellaalla pagina facebook di Avpn ( www.facebook.com/verapizzanapoletana ), a quella dei partner, delle delegazioni e degli associati e seguire una delleche vedranno protagonisti alcuni dei più importanti maestri pizzaioli dei vari continenti. Basterà munirsi di ½ litro d’acqua, 1 kg di farina 00, lievito di birra fresco, sale, pomodoro pelato, fiordilatte o mozzarella, olio extravergine e basilico e prepararsi a seguire i consigli di alcuni dei più grandi interpreti della pizza per poter sfornare un prodotto a regola d’arte., un immenso, saporito, profumato, colorato, abbraccio collettivo.Partenza alla mezzanotte tra il 16 e il 17 gennaio con l’accensione delpresso la sede Avpn di Capodimonte e poi, nell’arco delle 24 ore successive, tappe in Australia, Giappone, Corea, Thailandia, Russia, Turchia, Egitto, Francia (due appuntamenti), ancora Italia, Polonia, Brasile, Sudamerica, Stati Uniti e ritorno a Napoli per il saluto finale.Nell’arco delle 24 ore della pizza sarà promossa anche una raccolta fondi per la realizzazione di un’realizzata dal maestro. Opera simbolo del riconoscimento Unesco.Anche l’, presieduta da, si muove su più fronti per festeggiare il 17 gennaio la Giornata Mondiale della Pizza. Anzi, si è mossa con largo anticipo realizzando per Natale uninstallato nella. Alto due metri e appoggiato su una base tonda del diametro di tre , vede il, l'oggettistica e le figure realizzati dall’Apn. I pastori della natività invece sono in terracotta, rivestiti con stoffe pregiate, manufatti della “Bottega di Arte Presepiale Iasevoli". L’opera è stata voluta anche per onorare il terzo anniversario dell'ingresso dell'Arte del pizzaiuolo napoletano nell’Unesco.«Le statuine – ha spiegato– sono in creta, ma con iche hanno preso parte a questo progetto. Il 17 gennaio doneremo i manufatti ai protagonisti, che ci hanno messo il volto e l’impegno. Poi ci recheremo in Associazione dove verranno preparate e sfornate circache idoneranno ai. Stiamo vivendo un’epoca difficile ed è importante essere vicini a chi ha bisogno. Alle 19,30 accenderemo ilper Festa di Sant’Antuono. Un grande momento e una giornata molto sentita dall’Associazione e da tutti i pizzaiuoli».E a proposito di pizzaiuoli, in merito alla Giornata Mondiale della Pizza abbiamo sentitonel 2017, l'anno del riconoscimento Unesco e dell'istituzione della Giornata. «Una festa importante – ha ricordato – che deve. Si deve tornare alle origini:, che rappresenta il nostro dna. Questa è la festa dell’, il principio di tutto. Le farciture, poi, seguono il loro corso, quello dell’evoluzione. Ma il primo passo è la produzione del».Sabbatini vinse il Mondiale con una reinterpretazione della, la “”, a base di mozzarella di bufala, olio extravergine d'oliva, pomodoro San Marzano Dop, Ciliegino Igp, Piennolo del Vesuvio Dop, Datterino Igp, Pachino Igp, pomodoro giallo Datterino, Piccadilly, Ramato, Marinda, Perino e basilico. Un inno nazionale commestibile.In questo periodo tragico , che ha massacrato il mondo dell’accoglienza, l’offerta ristorativa, quando possibile, si è dovuta organizzare con. In occasione della Giornata Mondiale della Pizza la piattaforma dell’online foodha fotografato, in base ai propri ordini, il mondo dellanel corso del 2020. Il fermo immagine è imponente: sono state consegnateper una superficie di, pari a 20 campi da calcio farciti con pomodoro, mozzarella e basilico. Uno per regione. Tenuto conto che secondo il Disciplinare della verace pizza napoletana il diametro non deve superare i 35 centimetri…Per informazioni: www.pizzanapoletana.org