Personaggio dell'anno, pochi giorni alla conclusione del primo turno di votazioni

Mancano poco meno di tre giorni alla chiusura del primo turno del sondaggio di Italia a Tavola per la nomina del Personaggio dell’anno dell’enogastronomia e dell’accoglienza. Una 15ª edizione da vivere fino all’ultimo secondo e che vedrà trionfare il leader di ogni categoria (cuochi, pizzaioli e panificatori, pasticceri, sala e hotel, barman, opinion leader) il prossimo 13 marzo.

I personaggi al comando: Cannavacciuolo (Cuochi), Pepe (Pizzaioli e Panificatori), Montersino (Pasticceri), Bianchi (Sala e Hotel), Santoro (Barman) e Borghese (Opinion Leader)

Cuochi: comanda Cannavacciuolo, Mariola secondo

Con più di 40mila votanti, la categoria dei Cuochi è dominata da un mostro sacro della cucina italiana, Antonino Cannavacciuolo. Il noto chef e volto televisivo di Sky sta comandando la classifica senza particolari problemi (quasi 3mila voti), considerando che l’inseguitore, Max Mariola, si trova a circa 400 lunghezze di distanza. Terzo posto per il coordinatore di Gambero Rosso Academy, Igles Corelli.

Pizzaioli e panificatori: Pepe e Cunsolo in testa

10mila voti in meno sì, ma una gara più aperta e che vede combattere fino all’ultimo voto Franco Pepe (Pepe in Grani) e Matteo Cunsolo (La Panetteria). Fulvio Marino abbandona la testa della classifica insieme a Gino Sorbillo (rispettivamente al terzo ed al quarto posto a circa cento e duecento voti di distanza dal primo classificato).

Pasticceri: sorpasso di Montersino su Massari

Dopo l'egemonia di Iginio Massari per quasi tutta la durata derl sondaggio, il Maestro della Pasticceria deve fare spazio a Luca Montersino, che negli ultimi giorni lo ha sorpassato di circa 300 voti. Segue, al terzo posto, un altro mostro sacro del settore, Sal De Riso. Discesa verticale per Damiano Carrara, che dal primo posto si piazza attualmente al quarto (a quasi 600 voti di distacco).

Sala e Hotel: Gabriele Bianchi al comando. Berna e Gramaglia sul podio

Con circa, anche qui, 30mila votanti, la categoria Sala e Hotel è comandata da Gabriele Bianchi (maitre Hotel Villa San Martino) con Laila Garmaglia (restaurant manager President) e Paolo Porfidio (sommelier Terrazza Gallia) alle proprie spalle e alla caccia della medaglia d’oro. Ma dalle retrovie occhio al pressing feroce di Vanni Berna e Sandro Camilli. Esce dalla Top 5 Sara Abdel Masih.

Barman: cade Tony Berry, recuperi di Santoro e Lombardo

Dopo diversi giorni passati al primo posto, Tony Berry fa spazio alla rimonta di Deborah Santoro (prima a più di 2100 voti). Terzo posto per Gianluca Lombardo (Hapimag Resort), inseguito e pressato da Rachele Bottino (Almaranto Relais) e da Gianni Arrigoni (Hotel Li Cucutti).

Opinion leader: crollo di Visintin. Borghese e Aurora Cavallo al vertice

Valerio Visintin lascia il podio e si piazza, incredibilmente, al quarto posto dopo un inizio da urlo. Grandissima rimonta di Aurora Cavallo, che raggiunge il secondo posto dopo essere stata fuori dalla Top 12 per diversi giorni. Al comando c’è Alessandro Borghese, un cliente difficile da scomodare (e distante un centinaio di voti). Terzo Bruno Barbieri.

Le categorie e come votare

Come dicevamo le categorie sono sei. I candidati sono 36 per ciascuna categoria, per un totale di 216 professionisti che gareggiano per conquistare il titolo di “Personaggio dell’anno”. La pagina con tutti i nomi dei candidati, per i quali si possono esprimere fino a 3 preferenze per categoria, è pubblicata sul sito www.italiaatavola.net. I risultati come sempre sono visibili in tempo reale, sia sulla pagina dedicata, all’interno del sito, sia in homepage all’interno di un apposito box.

Qui il link diretto alla pagina di voto.

Le date dei tre turni

Il 1° turno (in programma fino alle 12 del 20 febbraio) ha una durata di 3 settimane e comporterà il passaggio da 36 a 12 candidati per categoria; il 2° turno durerà 2 settimane, dalle 17 del 20 febbraio alle 12 del 6 marzo (al termine i candidati diventeranno 6); il 3° turno durerà una sola settimana, dalle 17 del 6 marzo alle 12 del 13 marzo, nella quale il pubblico voterà i 6 finalisti di ciascuna categoria per decretare chi saranno i “Personaggi dell’anno”. All’inizio di ogni nuovo turno tutti i voti saranno azzerati, per questo i candidati avranno bisogno del massimo sostegno del pubblico per riuscire a superare ogni fase e qualificarsi per il podio.

I vincitori dell’edizione 2022

L’anno scorso, nell’edizione numero 14 del sondaggio, i vincitori sono stati Giuseppe Di Iorio per i “Cuochi”, Gino Sorbillo per i “Pizzaioli e Panificatori”, Sal De Riso per i “Pasticceri”, Ezio Indiani per “Sala e Hotel”, Tony Berry per i “Barman”, Jerry Bortolan per gli “Opinion leader”.