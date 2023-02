Sondaggio, si entra nel vivo: superati i 160mila voti. Comandano Borghese e Massari

Non potete dirci che non avevamo avvisato. Fin dal primo giorno vi abbiamo detto che le sfide per la 15esima edizione del sondaggio “Personaggio dell’anno dell’enogastronomia e dell’accoglienza - Premio Italia a Tavola” sarebbero state di altissimo livello. E ora, al giro di boa del primo turno, è arrivata puntuale la conferma. Non soltanto dal punto di vista numerico, con più di 160mila voti (in crescita rispetto allo scorso anno), ma anche da quello dei nomi. In testa alle sei categorie ci sono grandi protagonisti dell’accoglienza e della ristorazione italiana e qualcuno può anche ambire a un “bis”, dopo aver già vinto in passato.

Il Sondaggio di Italia a Tavola entra nel vivo: superati i 160mila voti

Personaggio dell’anno: i numeri al giro di boa del primo turno

Sicuramente il sondaggio ci ha abituato a numeri importanti, ma il 2022 sembra essere iniziato nel segno di un’ulteriore crescita. I votanti hanno, infatti, superato quota 160mila, quasi 30mila in più rispetto allo stesso momento del 2021, che aveva fatto segnare il record assoluto. Il record di giornata, fino ad ora, spetta al secondo giorno del Premio, il 31 gennaio, con 22.784 votanti. Una cifra che sarà sicuramente superata nei prossimi giorni, con l’avvicinarsi della fine del primo turno.

Il più votato? Borghese. Ma Cannavacciuolo lo tallona

Le categorie sono sei: Cuochi, Pizzaioli e Panificatori, Pasticceri, Sala e Hotel, Barman, Opinion leader. In ognuna di queste la partita è più che mai aperta. Il più votato in assoluto è Alessandro Borghese, primo con 2047 preferenze tra gli Opinion leader. Dietro di un soffio, con 2015 preferenze, Iginio Massari, già vincitore del premio Personaggio dell’anno. Terzo posto assoluto per la sorpresa Aurora Cavallo, nota come Cooker girl, che con 1907 preferenze si piazza davanti, nell’immaginaria classifica assoluta, al neo tristellato Antonino Cannavacciuolo, fermo a 1901, ma comunque in testa alla categoria Cuochi.

Cannavacciuolo in fuga, frenata per Max Mariola

In testa alla categoria Cuochi c’è quindi Antonino Cannavacciuolo, che negli ultimi giorni ha provato la fuga, scavando un solco tra lui e gli inseguitori di quasi trecento preferenze. E dire che lo chef campano il sondaggio non era iniziato “col botto”, ma in sordina. In testa nei primi giorni della sfida c’era Max Mariola, tallonato da Igles Corelli. Entrambi hanno però rallentato nei giorni successivi e sono ora, rispettivamente, sesto e settimo. All’inseguimento di Cannavacciuolo ci sono ora tre donne, poco distanti a livello di preferenze: Antonella Ricci seconda, Rosanna Marziale terza e Alessia Uccellini quarta. Bell’exploit per Giuseppe Germanà, quinto e in continua crescita.

Testa a testa Marino-Sorbillo tra i Pizzaioli e panificatori

Se Cannavacciuolo prova la fuga, nella categoria Pizzaioli e panificatori appare tutto molto più in equilibrio. In testa c’è Fulvio Marino, tallonato da Gino Sorbillo, già vincitore lo scorso anno. Terzo, a meno di cento preferenze di distanza, Renato Bosco. Giù dal podio, per il momento, due grandi nomi, protagonisti dei primi giorni di sondaggio: Franco Pepe e Gabriele Bonci. Entrambi, dopo un inizio da primi della classe, devono ora inseguire.

Chi può battere Iginio Massari?

Anche tra i Pasticceri, a guidare la classifica sono tre grandi nomi. In vetta c’è Iginio Massari, tallonato da Sal de Riso. Entrambi hanno già provato il dolce gusto della vittoria. Terzo, invece, Damiano Carrara. In questo caso, al contrario di altre categorie, i primi della classe si sono fatti valere già nei primi giorni, pur dovendo fare i conti con un quarto “incomodo”, Angelo Musolino, per molti giorni tra i più votati e ora sesto in graduatoria, dietro a Luca Montersino e Gino Fabbri.

Prima Laila Gramaglia, poi Gabriele Bianchi

Per Sala e Hotel la sfida è apertissima e ha visto, per ora due protagonisti assoluti. La classifica è stata, infatti, guidata per tutta la prima settimana da Laila Gramaglia, che ha però dovuto fare i conti con la rimonta, lenta ma costante, di Gabriele Bianchi, che il 6 febbraio ha operato il sorpasso e si è guadagnato il momentaneo primo posto. Laila resta terza, preceduta da Vanni Berna.

Tony Berry vuole il bis?

Non ci sono soltanto Massari e Sal de Riso ad ambire al bis, ma anche Tony Berry, protagonista ancora una volta nella categoria Barman. E dire che l’inizio era stato in sordina, con solo 85 voti durante la prima giornata di sondaggio. Poi una crescita costante, fino a superare le 1400 preferenze e i suoi “rivali”, che avevano iniziato meglio. Stiamo parlando di Patrizia Bevilacqua, per giorni in testa e ora quinta, Erica Rossi, sesta, e Vanessa Vialardi, settima. Sul podio provvisorio si piazzano al momento Rachele Bottino e Gianluca Lombardo.

Borghese batte (per ora) Barbieri

Dopo quella dei cuochi, la categoria Opinion leader è la più votata (32.637 persone) e vede in vetta Alessandro Borghese, seguito a breve distanza da Aurora Cavallo, Cooker girl. Sono tanti i nomi noti in risalita, che ambiscono a posizioni di prestigio: ci sono Bruno Barbieri, terzo e costante nelle preferenze, così come Giacchino Bonsignore, quarto. Ci sono però anche, in rimonta dopo un inizio lento, Valerio Visintin ed Ettore Prandini, sesto e decimo. Insomma, ce n’è davvero per tutti i gusti e l’impressione è che le sorprese non siano finite.

Le categorie e come votare

Come dicevamo le categorie sono sei. I candidati sono 36 per ciascuna categoria, per un totale di 216 professionisti che gareggiano per conquistare il titolo di “Personaggio dell’anno”. La pagina con tutti i nomi dei candidati, per i quali si possono esprimere fino a 3 preferenze per categoria, è pubblicata sul sito www.italiaatavola.net. I risultati come sempre sono visibili in tempo reale, sia sulla pagina dedicata, all’interno del sito, sia in homepage all’interno di un apposito box.

Qui il link diretto alla pagina di voto.

Le date dei tre turni

Il 1° turno (in programma fino alle 12 del 20 febbraio) ha una durata di 3 settimane e comporterà il passaggio da 36 a 12 candidati per categoria; il 2° turno durerà 2 settimane, dalle 17 del 20 febbraio alle 12 del 6 marzo (al termine i candidati diventeranno 6); il 3° turno durerà una sola settimana, dalle 17 del 6 marzo alle 12 del 13 marzo, nella quale il pubblico voterà i 6 finalisti di ciascuna categoria per decretare chi saranno i “Personaggi dell’anno”.

All’inizio di ogni nuovo turno tutti i voti saranno azzerati, per questo i candidati avranno bisogno del massimo sostegno del pubblico per riuscire a superare ogni fase e qualificarsi per il podio.

I vincitori dell’edizione 2022

L’anno scorso, nell’edizione numero 14 del sondaggio, i vincitori sono stati Giuseppe Di Iorio per i “Cuochi”, Gino Sorbillo per i “Pizzaioli e Panificatori”, Sal De Riso per i “Pasticceri”, Ezio Indiani per “Sala e Hotel”, Tony Berry per i “Barman”, Jerry Bortolan per gli “Opinion leader”.