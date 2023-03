Personaggio dell'anno, i risultati del 2° turno. Al via la fase finale

Si è concluso il secondo round di votazioni per eleggere il Personaggio dell'anno dell'enogastronomia e dell'accoglienza di Italia a Tavola. E anche in questa penultima fase non sono mancate le sorprese: sia a livello di qualificazioni che a quello di eliminazioni. Poco meno di 190mila i votanti che hanno espresso delle preferenze per traghettare il proprio beniamino verso la finale. Ecco, di seguito, la classifica finale categoria per categoria, ricordando che l'ultimo round terminerà alle ore 12:00 del 13 marzo.

I personaggi in testa: Cannavacciuolo (cuochi), Salvo (pizzaioli e panificatori), Montersino (pasticceri), Bianchi (sala e hotel), Bottino (barman) e Borghese (opinion leader)

Cuochi: vince Cannavacciuolo, seguono Mariola e Corelli

Dopo essere stato in testa per praticamente tutta la seconda fase di votazioni, Max Mariola ha dovuto cedere lo scettro ad Antonino Cannavacciuolo, che ha raccolto più di 12mila voti. Terzo posto, invece, per Igles Corelli (coordinatore della Gambero Rosso Academy). Qualificati Domenico Stile, Antonella Ricci ed Enrico Bartolini.

Eliminati: Giuseppe Germanà, Silvia Baracchi, Viviana Varese, Rosanna Marziale, Davide Oldani ed Alessia Uccellini.

Pizzaioli e panificatori: Salvo supera Bonci. Terzo Cunsolo

Grandi sorprese anche in questa categoria, che ha visto trionfare Ciro Salvo (di 50 Kalò) dopo un'egemonia di Gabriele Bonci (di Pizzarium) - che ha chiuso in seconda posizione - e Franco Pepe (di Pepe in Grani) - uscito dal podio e classificatosi quarto. Medaglia di bronzo per Matteo Cunsolo (di La Panetteria e presidente Richemont). Passano anche Fulvio Marino e Teresa Iorio.

Eliminati: Tiziano Casillo, Gino Sorbillo, Mauro Petronella, Alessandro Servidio, Renato Bosco e Renato Pancini.

Pasticceri: trionfa Montersino. Argento e bronzo per Massari e De Riso

Una battaglia all'ultimo voto che è durata fino al gong e che ha visto, alla fine, Luca Montersino vincere su due colossi del settore: Iginio Massari e Sal De Riso. Quarto posto per Melissa Dolci (content creator di Cookist), seguita da Damiano Carrara e Matteo Cutolo (di Pasticceria generoso e presidente Fipgc).

Eliminati: Nicola Fiasconaro, Gino Fabbri, Giacomo Besuschio, Matteo Stucchi, Giada Farina e Roberto Rinaldini.

Sala e Hotel: Bianchi c'è. Sul podio anche Trapanese e Mihailenko

Un avvio disastroso ed un finale stellare: è stato questo il percorso di Gabriele Bianchi, che, con quasi 4mila voti, si è piazzato in testa nella classifica di settore. Il maitre di Hotel Villa San Martino, poi, è stato affiancato sul podio da Salvatore Trapanese (docente banqueting manager) e da Irina Mihailenko (di Sparkling Life e Tooscans). Accedono alla finale anche Laila Gramaglia, Vanni Berna e Sandro Camilli.

Eliminati: Claudio Ceccherelli, Alessandro Scorsone, Alessandro Pipero, Luca Costanzi, Massimo Rossi e Paolo Porfidio.

Barman: Bottino in testa. Seguono Milan e Berry

Rachele Bottino di Almaranto Relais si è aggiudicata la seconda fase di votazioni nella categoria citata poc'anzi. Marina Milan (freelance) e Tony Berry (di Porto di Ripetta Bar e noto volto social) le fanno compagnia nella Top 3. Quarta classificata Deborah Santoro, quinta Patrizia Bevilacqua e sesto Salvatore Scamardella.

Eliminati: Francesco Pogni, Gianluca Lombardo, Gianni Arrigoni, Carlo Maria Cardarella, Gianfranco Sciacca e Mario Lovreglio.

Opinion leader: dominio di Borghese. Poi Raspelli e Rossi

Il celebrity chef, Alessandro Borghese, stravince il secondo round di votazioni con più di 9mila preferenze. Il noto volto televisivo sale sul gradino più alto del podio e domina su Edoardo Raspelli (conduttore tv e giornalista) e Daniele Rossi (food blogger). Antonella Clerici, Bruno Barbieri e Ruben Bondì accedono in finale.

Eliminati: Aurora Cavallo, Marina Malvezzi, Gioacchino Bonsignore, Valerio M. Visintin, Francesca R. Barberini e Roberto Valbuzzi.

Attacco hacker: la spiegazione

Questo secondo turno del sondaggio ha anche subito un attacco hacker che, fra sabato e domenica, aveva fatto crescere in maniera spropositata le preferenze di alcuni candidati. L’intervento, individuato dai sistemi di sicurezza, aveva prima portato alla sospensione dal voto i candidati che erano stati presi di mira e, una volta isolate le sequenze di voto irregolari, al ripristino dei voti reali. Di fatto sono stati annullati circa 25mila voti.

L’attacco hacker è stato denunciato alla polizia postale, ma al momento abbiamo già verificato che non erano state alterate le selezioni fatte dai lettori, perché i candidati oggetto di questa pirateria informatica erano quelli che al 99% avrebbero comunque superato il secondo turno passando alla terza e ultima fase di voto. Senza l’operazione di pulizia che abbiamo fatto sarebbero passati con più voti, ma nulla sarebbe cambiato visto che ora ripartono tutti da zero voti.

Resta l’amarezza per come qualcuno con un atto criminale abbia voluto colpire un sondaggio che ha il solo scopo di valorizzare le professioni del turismo e che da 15 anni si svolge con una modalità giocosa e all’insegna della collaborazione e della festa. Che siano italiani, russi o cinesi questi pirati poco importa, restano sostanzialmente degli stupidi.

Le categorie e come votare

Le categorie sono sei. I candidati sono 36 per ciascuna categoria, per un totale di 216 professionisti che gareggiano per conquistare il titolo di “Personaggio dell’anno”. La pagina con tutti i nomi dei candidati, per i quali si possono esprimere fino a 3 preferenze per categoria, è pubblicata sul sito www.italiaatavola.net. I risultati come sempre sono visibili in tempo reale, sia sulla pagina dedicata, all’interno del sito, sia in homepage all’interno di un apposito box.

Qui il link diretto alla pagina di voto.

Le date degli ultimi turni

Il 3° turno durerà una sola settimana, dalle 17 del 6 marzo alle 12 del 13 marzo, nella quale il pubblico voterà i 6 finalisti di ciascuna categoria per decretare chi saranno i “Personaggi dell’anno”. All’inizio di ogni nuovo turno tutti i voti saranno azzerati, per questo i candidati avranno bisogno del massimo sostegno del pubblico per riuscire a superare ogni fase e qualificarsi per il podio.

I vincitori dell'edizione 2022

L’anno scorso, nell’edizione numero 14 del sondaggio, i vincitori sono stati Giuseppe Di Iorio per i “Cuochi”, Gino Sorbillo per i “Pizzaioli e Panificatori”, Sal De Riso per i “Pasticceri”, Ezio Indiani per “Sala e Hotel”, Tony Berry per i “Barman”, Jerry Bortolan per gli “Opinion leader”.