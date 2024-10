Il Consorzio Asiago approda in Asia: nuovo progetto di promozione 2025

Il Consorzio tutela formaggio Asiago annuncia un nuovo passo verso l’internazionalizzazione con un progetto triennale, del valore di 1,5 milioni di euro, che promuoverà il formaggio Asiago in Corea del Sud, Vietnam e Taiwan a partire dal 2025. L'iniziativa è co-finanziata dall’Unione Europea e realizzata in collaborazione con Fict (Fédération des Entreprises Françaises de Charcuterie Traiteur), associazione che rappresenta oltre 300 produttori di salumi e gastronomia di alta qualità.

Il Consorzio tutela formaggio Asiago punta all’Asia

Il progetto mira a far conoscere e apprezzare il formaggio Asiago, emblema della qualità agroalimentare europea, in alcuni mercati asiatici con alto potenziale di crescita. Attraverso azioni promozionali e programmi di informazione, il Consorzio intende valorizzare la denominazione d’origine protetta e promuovere la consapevolezza del consumo di prodotti europei di eccellenza.

Flavio Innocenzi, direttore del Consorzio, ha sottolineato l'importanza di espandere la presenza dell'Asiago in Asia, dichiarando: «L'interesse per formaggi autentici, sani e di qualità sta crescendo rapidamente in questi mercati. Questa è un'opportunità per mostrare quanto l'Asiago possa essere apprezzato anche in culture diverse».

Il programma, che si concluderà nel 2028, includerà iniziative promozionali rivolte all’Horeca e al retail, partecipazioni a fiere di settore, relazioni pubbliche e digital marketing, con l’obiettivo di rafforzare la presenza del formaggio Asiago in questi mercati emergenti.

