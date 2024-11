Julius Meinl premiata per la sostenibilità nella Guida del Camaleonte 2024-25

Julius Meinl, storica torrefazione viennese con sede produttiva a Vicenza, ha ricevuto il premio come "Torrefazione Sostenibilità 2024-25" nella terza edizione della Guida del Camaleonte - Guida dei caffè e delle torrefazioni d'Italia. Il riconoscimento valorizza l'impegno dell'azienda in termini di sostenibilità e qualità, con particolare attenzione alla linea certificata The Originals Bio Fairtrade, che supporta pratiche agricole responsabili e condizioni di lavoro eque.

Oltre al premio principale, Julius Meinl ha ottenuto due ulteriori riconoscimenti:

Award Prodotto Espresso : Socialmente Responsabile per il blend Belvedere da 1 kg.

: Socialmente Responsabile per il blend Belvedere da 1 kg. Award Prodotto Moka: Socialmente Responsabile per il Danube Delight da 500 g macinato.

«Siamo estremamente orgogliosi di ricevere il premio Torrefazione Sostenibilità 2024-25, un riconoscimento che celebra la nostra dedizione alla qualità e alla sostenibilità - dichiara Alessandro Rettore, group production director di Julius Meinl. Questo traguardo rappresenta un ulteriore stimolo per continuare a investire in innovazione, offrendo ai nostri clienti caffè eccellenti e prodotti che rispettano l'ambiente».

Anche Andrea Postolache, global marketing director Horeca&Innovation e dead of marketing Italy di Julius Meinl, esprime grande soddisfazione: «Il nostro obiettivo è creare esperienze uniche attraverso un caffè che unisce tradizione, innovazione e rispetto per il pianeta. Il premio Torrefazione Sostenibilità 2024-25 ci conferma che la strada intrapresa è quella giusta. Continueremo a lavorare con passione per proporre prodotti che siano all'altezza delle aspettative dei nostri clienti e che riflettano il nostro impegno per un futuro sostenibile».

La Guida del Camaleonte, giunta alla terza edizione, è un punto di riferimento per il settore del caffè italiano. Durante l'evento è stata annunciata la futura collaborazione con il Gambero Rosso a partire dal 2026. L'attenzione alla sostenibilità di Julius Meinl è evidenziata anche nel Report di Sostenibilità 2023, che registra un aumento del caffè proveniente da filiere sostenibili, l'espansione del Generations Program in Colombia e Uganda, e l'adozione di soluzioni per la riduzione delle emissioni di CO2, con l'obiettivo di raggiungere zero emissioni entro il 2040.

