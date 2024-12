Canto lirico, borse di studio del Consorzio Aceto Balsamico Tradizionale di Modena

In occasione della 101ª stagione dell’Arena di Verona, il Consorzio Tutela Aceto Balsamico Tradizionale di Modena ha proposto un abbinamento speciale con un’altra delle eccellenze modenesi: il canto lirico. Il direttore artistico della Fondazione Teatro Comunale di Modena, Aldo Sisillo, ha accolto con entusiasmo l’iniziativa, in linea con il tema "Piacere Elevato ad Arte", che ha unito la promozione dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena con il sostegno alla cultura musicale della città. Il Consorzio ha premiato i migliori talenti del “Corso internazionale di alto perfezionamento per cantanti lirici”: Laura Fortini e Elena Antonini.

La consegna delle Borse di studio a Laura Fortini e Elena Antonini

Il presidente del Consorzio, Enrico Corsini, ha annunciato il conferimento di due borse di studio ai migliori talenti del “Corso internazionale di alto perfezionamento per cantanti lirici” del Teatro Comunale di Modena Pavarotti-Freni. «In collaborazione con la Fondazione Teatro Comunale di Modena. il nostro Consorzio è sempre più all’opera e ha conferito due borse di studio ai migliori talenti del “Corso internazionale di alto perfezionamento per cantanti lirici” del Teatro Comunale di Modena Pavarotti-Freni. Nel solco dell’attività di valorizzazione dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena, riconosciuto come una tra le più importanti e note tra le eccellenze italiane del food e icona del “made in Italy” intendiamo sostenere un’altra delle eccellenze della nostra città: il canto lirico ed è per noi un privilegio potersi rivolgere alle giovani generazioni che si impegnano nello studio. Siamo orgogliosi di poter sostenere la tradizione ed i giovani sul territorio, un patrimonio che si rinnova nelle nuove generazioni, che stimola talenti e crea eccellenza, vero Piacere elevato ad Arte. Eccellenze e talenti che rappresentano il futuro della nostra società».

Durante l'evento, il presidente del Consorzio ha consegnato al Sindaco di Modena Massimo Mezzetti e al direttore artistico Aldo Sisillo una confezione di Aceto Balsamico Tradizionale di Modena Dop extravecchio, come omaggio simbolico alle eccellenze che la città rappresenta nel mondo. La serata ha visto anche la partecipazione dei giovani cantanti, che hanno ricevuto l’apprezzamento per il loro talento durante la rappresentazione dell’opera Gianni Schicchi, diretta da Luciano Acocella, con gli allievi del Corso di perfezionamento per cantanti lirici del Teatro Comunale di Modena.

Michele Montanari, consigliere del Consorzio, ha ricordato: «In occasione del debutto nel Gianni Schicchi al Teatro Comunale Pavarotti Freni di Modena il Consorzio Tutela Aceto Balsamico Tradizionale di Modena ha riconosciuto l’eccellenza e il talento degli giovani cantanti con l’auspicio di una straordinaria carriera nella quale portare il nome della Città di Modena nel mondo. L’opera è cultura che vive negli artisti, nelle maestranze, nel pubblico, si tramanda e si rinnova ad ogni recita. Così come l’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena è un sapere che vive nelle generazioni, matura di anno in anno nelle batterie di barili e viene apprezzato in tutto il mondo come eccellenza modenese, vero piacere elevato ad arte».

La cerimonia di consegna delle borse di studio si è svolta dopo la rappresentazione dell’opera, che ha visto i giovani talenti partecipare a progetti internazionali in diversi paesi europei, tra cui Austria, Ungheria, Serbia, Francia, Danimarca, Spagna e Germania, nell’ambito del programma di formazione sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna e dal Fondo Sociale Europeo.

