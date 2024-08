Pancake di scampo, avocado e uova di pesce

I Pancake di scampo con avocado e uova di pesce sono un'esperienza culinaria unica, che fonde sapori freschi e raffinati in un piatto sorprendente e sofisticato. Questa ricetta, che unisce la morbidezza dei pancake di farina di riso e Teff, la cremosità della crème fraiche di avocado e la croccantezza degli scampi fritti, è perfetta per un'occasione speciale o per chi desidera stupire i propri ospiti con un antipasto originale e ricco di contrasti.

Preparazione Pancake 1 Montare gli albumi a neve. Unire al latte il tuorlo e il burro fuso. 2 Unire alla farina il baking. Miscelare le farine ai tuorli. 3 Incorporare gli albumi facendo attenzione a non smontare il composto. Cuocere in un padellino antiaderente. Crème fraiche di avocado 1 Porre tutti gli ingredienti della crème fraiche nel thermomix e frullare alla massima velocità. 2 Aggiustare di sale e lasciar riposare una notte in sottovuoto prima di utilizzare. Scampo fritto 1 Sgusciare ed eviscerare gli scampi. 2 Porre il contenuto della maizena panatura 3 in 1 in una bowl con il trito di maggiorana e lemongrass. 3 Aggiungere l'acqua fredda e miscelare fino ad ottenere una pastella liscia e ferma. 4 Passare lo scampo al suo interno, friggere a 170 °c fino a doratura completa e salare. Servizio 1 Stratificare i pancake con le crème fraiche di avocado, terminare con gli scampi fritti e le erbe aromatiche fresche.

Questo piatto è un perfetto equilibrio tra sapori e consistenze, dove la dolcezza degli scampi e la cremosità dell’avocado si sposano armoniosamente con la leggera croccantezza dei pancake e la freschezza delle erbe aromatiche. Ideale da servire come antipasto o piatto unico per un brunch.