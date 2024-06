Cristiano Ludovici è il nuovo presidente dell'Istituto salumi italiani tutelati

Cristiano Ludovici è stato nominato nuovo presidente dell'Istituto salumi italiani tutelati per il triennio 2024-2027, in rappresentanza di 19 Consorzi di tutela e di 23 prodotti tutelati. La nomina è avvenuta martedì 18 giugno durante l'Assemblea dei consorziati tenutasi a Bologna nell'hotel “I Portici”. Ludovici, attuale amministratore delegato del Gruppo alimentare Valtiberino, succede a Lorenzo Beretta (Fratelli Beretta Spa), che ha guidato Isit per due mandati e ora è il nuovo presidente dell'Associazione industriali delle carni e dei salumi (Assica). La nomina di Ludovici, che ha precedentemente ricoperto il ruolo di vicepresidente, è avvenuta all'unanimità, garantendo continuità strategica e politica all'istituto sia nella rappresentanza istituzionale che nel coordinamento interno dei consorziati.

Il nuovo presidente dell'Istituto salumi italiani tutelati, Cristiano Ludovici

«È per me motivo di grande orgoglio l'aver ricevuto questo importante incarico da parte di tutti i consorzi aderenti a Isit. Raccolgo con determinazione e riconoscenza il testimone dal presidente uscente Lorenzo Beretta, poiché da sempre considero Isit il luogo deputato ad aggregare i consorzi di tutela con l'obiettivo di far crescere i nostri salumi Dop e Igp, sempre più asset strategico dell'agroalimentare di qualità. In questo scenario - prosegue Ludovici - riporrò particolare attenzione al ruolo di Isit nel favorire una ancora maggiore vicinanza dei consorzi ai propri territori, perché, non dimentichiamo, l'Indicazione geografica nasce e si rafforza grazie a quel legame indissolubile che unisce prodotto, qualità e territorio d'origine: sulla base di questa consapevolezza i consorzi possono contribuire, anche con il nuovo regolamento Ig, alla crescita del tessuto economico e sociale delle economie locali. Altro importante obiettivo - conclude il neopresidente - sarà quello di rafforzare l'operato dell'Istituto, incrementando i servizi a favore dei consorzi e fornendo strumenti strategici comuni per la valorizzazione delle produzioni».

