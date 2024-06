Olio d'oliva e di semi senza Iva in Spagna dal 1° luglio

Il governo spagnolo ha annunciato l'eliminazione dell'Iva sull'olio d'oliva e di semi a partire dal 1° luglio. La misura, temporanea, è volta a contrastare l'aumento del prezzo di questo prodotto alimentare essenziale, il cui costo è triplicato negli ultimi tre anni. L'abbassamento dell'Iva a zero punta a sostenere il consumo di olio d'oliva, alimento non solo salutare ma anche simbolo della produzione agroalimentare di alcune regioni spagnole, come l'Andalusia.

Spagna: olio d'oliva e di semi senza Iva dal 1° luglio! Misura temporanea per contrastare l'aumento dei prezzi

L'azzeramento dell'Iva sull'olio d'oliva e di semi si inserisce nel pacchetto di misure anticrisi varato dal governo e sarà in vigore fino al 30 giugno 2025. Successivamente, l'olio d'oliva e di semi dovrebbe entrare a far parte dei beni di consumo di prima necessità, con un'Iva super ridotta al 4%.

L'eliminazione dell'Iva sull'olio d'oliva è stata accolta con favore dal settore agroalimentare e dai consumatori. Si stima che la misura possa portare a un risparmio di circa 10 euro all'anno per famiglia. L'azzeramento dell'Iva sull'olio d'oliva rappresenta un passo importante per la tutela del Made in Spain e per la promozione della dieta mediterranea.

