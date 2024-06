Nutrifree lancia il nuovo tramezzino senza glutine e senza crosta

Nutrifree, tra le aziende leader nel comparto dei prodotti senza glutine, amplia la sua offerta con un'importante novità: il Tramezzino senza glutine e senza crosta. Un prodotto innovativo che coniuga gusto, sofficità e qualità nutrizionale, perfetto per soddisfare le esigenze di chi segue una dieta senza glutine e senza lattosio, ma anche di tutti coloro che cercano un'alternativa gustosa e versatile al pane tradizionale.

Il nuovo Tramezzino Nutrifree

Il nuovo Tramezzino Nutrifree, disponibile in formato 160 g da quattro fette, si inserisce in un segmento di mercato in forte crescita, quello del pane senza crosta, che ha registrato un +5,6% a volume con una crescita di +4,9 sku (stock keeping unit, in italiano "unità di mantenimento delle scorte". Un trend che evidenzia la crescente richiesta da parte dei consumatori di prodotti soffici e pratici, ideali per preparare spuntini e snack gustosi.

«In un'epoca in cui la consapevolezza alimentare si sta espandendo, il nostro Tramezzino senza glutine si pone come un baluardo di gusto e qualità - spiega Paolo Baronti, marketing manager di Nt Food-Nutrifree. Questo non è semplicemente un prodotto senza glutine, ma il risultato di un'attenta ricerca e sviluppo volti a soddisfare le esigenze di chiunque desideri un'alternativa senza glutine e senza lattosio al pane a fette o in cassetta».

Il Tramezzino Nutrifree è realizzato con ingredienti selezionati e accuratamente lavorati per garantire un prodotto sicuro e genuino. La sua consistenza soffice e la sua forma pratica lo rendono ideale per molteplici preparazioni: dagli snack leggeri agli involtini, dai sandwich veloci agli sformati per le portate principali. Un prodotto versatile che può essere gustato da solo o farcito con i propri ingredienti preferiti, per creare ricette sempre nuove e sfiziose.

