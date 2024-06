Netflix si lancia nel food: arriva la partnership con Popcorn Indiana

Netflix, ha annunciato una partnership con Popcorn Indiana, un notissimo produttore statunitense, per lanciare una linea di popcorn a marchio Netflix. Una mossa fatta per ampliare la sua presenza nelle case degli abbonati e non solo e per iniziare a diversificare la produzione aziendale sino ad oggi tesa esclusivamente ai contenuti in streaming.

Netflix e Popcorn Indiana si uniscono per lanciare una linea di popcorn

Inizialmente la nuova linea di popcorn Netflix sarà distribuita solo negli Stati Uniti esclusivamente in confezioni extralarge, a un prezzo fissato in 4,50 dollari a confezione. Due i gusti:

Cult Classic Cheddar Kettle Corn : una variante salata con un sapore di formaggio cheddar, pensata per gli amanti dei gusti più decisi, che potrebbe essere perfetto per film d'azione o thriller ;

: una variante salata con un sapore di formaggio cheddar, pensata per gli amanti dei gusti più decisi, che potrebbe essere perfetto ; Swoonworthy Cinnamon Kettle Corn: una versione dolce aromatizzata alla cannella, perfetta per chi preferisce note più delicate, che sembrerebbe pensataper ci privilegia le commedie romantiche o i drammi.

In passato c'è già stata qualche produzione di popcorn legati ad esperienze cinematografiche come quelli in edizione limitata per l'uscita di Dune 2, oppure quelli per i film Wolverine e Deadpool: tutte strategie di marketing per aumentare il coinvolgimento del pubblico ed estendere fruizione o abbonamenti.

Di Paola Scarsi

© Riproduzione riservata