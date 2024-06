Pasticceria Nuovo Mondo: le Pesche di Prato si evolvono con il cioccolato messicano

Un viaggio in Messico alla scoperta delle origini del cacao ha dato vita ad una nuova evoluzione delle Pesche di Prato, il celebre dolce firmato da Paolo e Andrea Sacchetti della Pasticceria Nuovo Mondo. Da sempre composte da due semisfere di pasta brioche farcite con crema pasticcera e bagnate all'alkermes, si arricchiscono di un nuovo ingrediente d'eccezione: il Mexico Criollo dark 76%, un cioccolato pregiato con note persistenti di cacao e sentori fruttati e floreali.

La Pesca di Prato incontra il Messico: nasce la versione con il Mexico Criollo dark 76%

Il cioccolato prescelto, frutto di una lunga e attenta lavorazione, è presente sia nell'impasto della pasta brioche sia nella crema pasticciera. La Pesca viene poi rotolata in zucchero mescolato a cacao e guarnita con una spuma di ganache montata al cioccolato e un'amarena candita. La bagna al liquore di Alchermes, elemento distintivo della Pesca di Prato originale, rimane presente anche in questa nuova versione, con un grado alcolico leggermente maggiore. La nuova Pesca di Prato con Mexico Criollo dark 76% sarà presentata in anteprima durante "La Toscana in Bocca - Alla corte dell'imperatore II", in programma il 7 e l'8 giugno al Castello dell'Imperatore di Prato. Un'occasione imperdibile per degustare questa creazione unica e scoprire i sapori della pasticceria toscana.

