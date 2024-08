La Puglia nel piatto: un tuffo nei sapori del mare

La Puglia è una terra affacciata sul mare, dove le acque cristalline e i profumi salmastri catturano l'attenzione di chiunque abbia la fortuna di visitarla. Non solo lo sguardo viene rapito dalla bellezza del mare, ma anche il palato può assaporare le sue delizie, grazie a una ricca tradizione culinaria che trae ispirazione direttamente dalle profondità marine. In ogni piatto pugliese si può respirare il mare, con i suoi sapori intensi e inconfondibili, che si manifestano attraverso una vasta gamma di prodotti ittici.

Ricci e cozze nere

Tra i protagonisti indiscussi della tavola pugliese, i ricci di mare e le cozze nere occupano un posto speciale. I ricci, amati e apprezzati per il loro gusto unico, vengono consumati prevalentemente crudi, secondo la tradizione locale. Possono essere gustati da soli, con crostoni di pane caldo, oppure utilizzati per arricchire primi piatti come spaghetti o linguine, conferendo loro un sapore inimitabile. Le cozze nere, d'altra parte, sono ideali per la preparazione di piatti iconici come l'impepata di cozze, un antipasto irresistibile, o il celebre "riso, patate e cozze", uno dei piatti pugliesi più noti a livello internazionale. Non da meno è la mignolata salentina, altra prelibatezza che vede le cozze protagoniste.

Alici

Le alici, un altro tesoro del mare pugliese, vengono proposte in diverse preparazioni: marinate, fritte in pastella o con pangrattato, oppure arraganate, esprimendo in ogni variante il loro sapore deciso.

Polpo

Il polpo, versatilissimo, è preparato in molteplici modi. Può essere servito come insalata, leggero e fresco, oppure cotto nella sua stessa acqua nella tradizionale "pignata", un metodo di cottura che esalta la sua tenerezza e il suo sapore naturale.

Triglie

Le triglie, con la loro carne delicata, sono spesso fritte oppure preparate a crudo, semplicemente condite con olio extravergine di oliva e limone, per un piatto che esalta la freschezza del pescato.

Cernia e scorfano

Cernia e scorfano sono pesci pregiati che si prestano a numerose preparazioni. Dalle paste corte come i tubettini, ai secondi piatti al cartoccio, le possibilità sono infinite. Le tendenze culinarie più recenti propongono la cottura a bassa temperatura, seguita da una rapida scottatura per rendere la pelle croccante, creando così un contrasto di consistenze che rende ogni boccone un'esperienza sensoriale unica. Tra le preparazioni più rappresentative vi sono le zuppe di pesce, come quella alla gallipolina e il quataru di Porto Cesareo, ricette che racchiudono tutta l'essenza del mare in un solo piatto.

Gamberi e gamberoni rossi di Gallipoli

I gamberi, e in particolare i gamberoni rossi di Gallipoli, sono una vera delizia per il palato. Spesso serviti crudi come antipasto o aggiunti crudi ai primi piatti, il loro sapore dolce e delicato arricchisce ogni preparazione, donando un tocco di raffinatezza e autenticità.

Calamari, allevetti, moscardini e tagliatelle di mare

I calamari, altro pilastro della cucina pugliese, vengono preparati ripieni o fritti, mentre gli allevetti, i moscardini e le tagliatelle di mare si ritrovano spesso nei piatti di crudo o cucinati in umido, regalando sapori intensi e avvolgenti.

