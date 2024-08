Gise Caffè: l'acquisto di macchine e capsule ora è disponibile anche online

Gise Caffè, giovane azienda bolognese, dopo un anno dall'ingresso nel mercato offline, approda anche al commercio online. Ha infatti lanciato una sezione dedicata allo shopping sul sito web con l'intento di semplificare l'acquisto per le nuove generazioni e raggiungere anche i clienti all'estero. Con il 75% dei Millenials che preferisce acquistare online, Gise Caffè dimostra di essere al passo con i tempi e attenta alle esigenze dei suoi clienti, aprendo una vetrina virtuale per i suoi prodotti.

Gise Caffè: online il nuovo e-commerce dell‘azienda

L'attenzione dell'azienda si riflette anche nei suoi impianti sugli Appennini bolognesi, dove il 65% dei dipendenti ha meno di 30 anni. Questa scelta dei soci fondatori punta a costruire una squadra di giovani professionisti, formati internamente e supportati fin dall'inizio. Gise Caffè, che ha iniziato la sua avventura nel mondo del caffè a luglio 2023, conta oggi 12 dipendenti under 30 coinvolti nella progettazione e produzione delle sue macchine da caffè e capsule, seguendo ogni fase dalla selezione dei componenti e delle materie prime fino allo sviluppo delle tecnologie e alla loro commercializzazione. L'azienda, che investe costantemente nelle risorse umane attraverso programmi di formazione e viaggi formativi sia in Italia che all'estero, deve la sua crescita commerciale anche all'innovazione apportata dai giovani professionisti. Questi hanno contribuito al lancio dell'e-commerce, permettendo di raggiungere i coffee lovers di tutto il mondo.

Ora, con un semplice click, le macchine Aura, Era e Atena di Gise Caffè possono essere acquistate ovunque, accompagnate dai loro prodotti esclusivi: 23 articoli, incluse otto referenze per il caffè, dieci bevande calde e 5 tisane in foglie, tutto realizzato in un sistema innovativo e 100% Made in Italy. «Investiamo sulle nuove generazioni perché sono il nostro futuro - sottolinea Giovanni Zaccanti, presidente di Gise Caffè - noi abbiamo piantato il seme, lanciato l'idea, ma sta ai giovani far crescere l'albero e raccoglierne i frutti - continua Zaccanti - Siamo un'azienda giovane, i ragazzi che lavorano da noi vengono formati e costantemente aggiornati, si laureano in itinere e hanno già un impiego sicuro che li accoglie e li stimola. Siamo convinti che dar loro fiducia sia il più importante valore che Gise Caffè vuole trasmettere all'esterno».

