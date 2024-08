La Mortadella Bologna IGP continua a conquistare palati in Italia e all'estero

Nonostante un contesto economico generale che mostra segni di rallentamento, la Mortadella Bologna IGP continua a macinare numeri positivi. Nei primi sei mesi del 2024, la produzione e le vendite del celebre salume bolognese sono aumentate rispettivamente dello 0,6% e del 2,2%. A trainare la crescita è soprattutto l'export, che ha registrato un incremento dell'8,7%. La Francia si conferma il primo mercato di destinazione per la Mortadella Bologna IGP, con un aumento delle vendite del 14,6%. Seguono la Spagna (+7,6%) e la Germania (+2,1%).

Crisi economica? Non per la Mortadella Bologna IGP

«Considerato il quadro congiunturale che registra una crescita rallentata, stando all'ultimo "Bollettino economico" di Bankitalia, possiamo ritenerci soddisfatti dei dati raggiunti nel primo semestre di quest'anno dove registriamo, in ogni caso, valori in aumento, trainati dall'export e, sul mercato interno, dai tranci e dall'affettato - ha dichiarato Guido Veroni, presidente del Consorzio italiano tutela Mortadella Bologna che prosegue. Il motivo di tale crescita, a nostro avviso è da riscontrare nella percezione della Mortadella Bologna IGP come salume anticrisi, che crea empatia, convivialità e appagamento, al quale, quindi, non si vuole rinunciare nelle scelte finali d'acquisto». In Italia, la Gdo si conferma il principale canale di vendita con una quota del 55,4%, seguita dal normal trade col 27,3% e dal discount col 17,3%.

