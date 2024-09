Il successo del Caseificio Ignalat ai Great Taste Awards 2024 di Londra

Il Caseificio Ignalat, eccellenza pugliese nel panorama lattiero-caseario, ha ottenuto un riconoscimento di grande prestigio a livello internazionale, confermando la qualità dei suoi prodotti artigianali. La Burrata affumicata dell'azienda di Putignano (Ba) è stata premiata con tre stelle, il massimo riconoscimento assegnato dalla giuria dei Great Taste Awards 2024, uno dei concorsi più autorevoli al mondo dedicati ai prodotti alimentari di alta qualità. A competere per l'ambito riconoscimento, organizzato dalla storica Guild of Fine Food britannica, erano ben 13.672 prodotti provenienti da tutto il mondo. Solo 266, pari all'1.95% del totale, sono riusciti ad aggiudicarsi le tre stelle, rendendo il trionfo del Caseificio Ignalat ancora più significativo. La Burrata affumicata è stata inoltre l'unico formaggio italiano di latte vaccino a ricevere questo prestigioso riconoscimento, sottolineando la sua eccellenza in un contesto altamente competitivo.

Il Great Taste Awards, attivo da oltre vent'anni, è uno dei concorsi più rispettati nel comparto dell'enogastronomia. La giuria, composta da oltre 500 esperti indipendenti tra chef, critici gastronomici, distributori e rivenditori provenienti da vari Paesi, valuta i prodotti in concorso tramite un rigoroso processo di assaggio alla cieca, basato su criteri quali aspetto, consistenza e, soprattutto, gusto. Ogni prodotto che partecipa al concorso riceve un feedback dettagliato, con l'obiettivo di aiutare i produttori a migliorare costantemente le proprie creazioni. Le tre stelle rappresentano, per il comparto gastronomico, un sigillo di eccellenza, ricercato sia dai consumatori più esigenti che dai rivenditori di tutto il mondo.

La Burrata affumicata del Caseificio Ignalat ha conquistato i giudici grazie alla sua straordinaria combinazione di sapori e consistenze. "Bella da vedere e sorprendente da gustare", è stato uno dei commenti espressi dalla giuria, che ha elogiato il "piacevole impatto dell'affumicatura, che sposa la delicata cremosità di questo formaggio". Secondo i giudici, il prodotto si distingue per la sua crosta sottilmente affumicata, che ricorda vagamente un dessert caramellato, e un interno morbido e cremoso. "Mentre la crosta è più decisa, l'interno mantiene una delicatezza in cui l'affumicatura resta comunque percepibile, regalando un perfetto equilibrio tra sapori legnosi e una consistenza vellutata", hanno sottolineato.

Il traguardo raggiunto rappresenta un'importante conferma per il Caseificio Ignalat, che da generazioni si dedica alla produzione di formaggi artigianali, mantenendo viva la tradizione casearia pugliese e adattandola ai gusti contemporanei. La Burrata affumicata, simbolo di questo approccio, è il frutto di un lungo lavoro di ricerca che unisce tecniche tradizionali a innovazioni moderne. «Siamo estremamente orgogliosi di questo risultato - ha dichiarato Vincenzo Ignazzi, export manager del Caseificio Ignalat - e davvero fieri del giudizio ricevuto da una giuria di tale spessore. Partecipare a questo genere di concorsi è sempre stimolante, un'esperienza che ci ripaga dei sacrifici e dell'impegno riposto in ogni aspetto del nostro lavoro. Il fatto che un prodotto come la nostra Burrata affumicata abbia raggiunto tale livello di giudizio ci dimostra che siamo sulla buona strada e ci dà una spinta per continuare il nostro percorso alla ricerca della vera eccellenza». Il successo al Great Taste Awards si inserisce in un percorso di crescita e valorizzazione delle eccellenze locali che il Caseificio Ignalat porta avanti da decenni, con una dedizione che si tramanda di generazione in generazione.

