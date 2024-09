Un italiano su tre non sa che la pasta non è solo spaghetti

La pasta, simbolo indiscusso della cucina italiana, è un ingrediente così versatile da poter essere protagonista in ogni piatto, ma attenzione: 3 italiani su 4 non lo sanno! Secondo una recente ricerca condotta da AstraRicerche per Unione Italiana Food, risulta che il 43,2% degli italiani conosce solamente un tipo di pasta. Sì, avete capito bene! Mentre il 21,6% ne riconosce solo due e un misero 24,5% riesce ad identificarne tre. E c'è di più: il 10,7% degli intervistati non ha nemmeno idea che esistano diversi processi di produzione della pasta, come impasto, trafilatura, essiccazione e raffreddamento. Ma non tutto è perduto, perché l'interesse è altissimo: ben il 93,3% degli italiani vorrebbe saperne di più!

Pensateci un attimo: ogni italiano consuma in media 23 kg di pasta all'anno! Questo dato mette in luce l’importanza di sapere quale pasta scegliere per ogni occasione. Per rispondere a questa necessità, Unione Italiana Food ha creato una guida pratica che esplora quattro categorie di pasta, ognuna con una specifica funzione gastronomica. Pronti a scoprire qual è la pasta giusta per voi? Ecco le 4 tipologie!

La pasta "everyday" è quella che non può mancare nella vostra dispensa. È versatile e facile da cucinare, quindi perfetta anche per chi non è un grande chef. Questa tipologia è solitamente trafilata al teflon e prodotta in grandi volumi. La sua caratteristica principale? Permette di non sbagliare il tempo di cottura, ideale per un piatto veloce quando la fame chiama!

Avete un appuntamento galante o una cena tra amici e volete fare colpo? Ecco la pasta per ricette particolari, generalmente trafilata al bronzo. Questa pasta è realizzata con grano duro e ha un tenore proteico del 14% ogni 100 grammi, risultando porosa e ruvida, perfetta per trattenere i condimenti più succulenti. Perfetta per un piatto gourmet che lascerà tutti a bocca aperta!

Questa tipologia è un vero e proprio campione di resistenza: mantiene una consistenza al dente fino a un massimo di 48 ore di conservazione. Ideale per chi lavora nel mondo della ristorazione e ha bisogno di un prodotto che non deluda mai, questa pasta è perfetta per piatti che richiedono una preparazione rapida ma di alta qualità.

Ultima ma non meno importante, la pasta per l'alta cucina e le grandi occasioni. Qui parliamo di una pasta che ha un livello proteico superiore alla media e conserva l'amido durante la cottura. Ma attenzione: non è adatta per i piatti che cuciniamo a casa, poiché richiede un livello di esperienza ai fornelli molto alto e si rivolge a un consumatore più esigente ed esperto. Se siete pronti a mettere alla prova le vostre abilità culinarie, questa è la scelta per voi!

Per mettere il sigillo di approvazione su questa guida, abbiamo chiesto il parere di Peppe Guida, chef 1 Stella Michelin dell’Antica Osteria Nonna Rosa a Vico Equense. «La pasta ideale deve avere digeribilità, carnosità e morso. E per quanto riguarda la trafila? Va bene sia quella al teflon che quella al bronzo, tutto dipende dalla combinazione con il condimento. Con uno più liquido, preferisco una pasta che trattenga di più il sugo; con uno più strutturato, una pasta più liscia!».

