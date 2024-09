Pizza? Per più della metà degli italiani ricorda una storia d'amore

Un piatto semplice ma ricco di significato, capace di evocare ricordi, emozioni e unire persone di ogni età: la pizza è molto più di un semplice cibo per gli italiani. Un'indagine Swg, commissionata da Coca-Cola, ha svelato un legame profondo tra gli italiani e questo piatto simbolo della cucina nazionale. Per il 60% degli italiani, la pizza è associata a una storia d'amore indimenticabile. Un dato che sottolinea come questo piatto sia spesso protagonista di momenti speciali e ricordi indelebili. Ma non solo: per molti italiani, la pizza rappresenta anche l'abilità dell'artigiano, un simbolo di tradizione e qualità.

Foto: shutterstock

La pizza è amata da tutte le generazioni, ma i gusti cambiano leggermente a seconda dell'età. Tra i giovani, si registra una maggiore apertura verso gusti più decisi e abbinamenti originali, mentre gli adulti prediligono i classici intramontabili. Nonostante la varietà di gusti e la continua ricerca di nuove combinazioni, la Margherita si conferma la regina indiscussa delle pizze, amata dal 48% degli italiani. Seguono la pizza con la Bufala (27%) e la Capricciosa (23%). Anche le regioni italiane hanno le loro preferenze. Al Centro Italia, ad esempio, si apprezza particolarmente la pizza classica, semplice e tradizionale, mentre al Sud si è più propensi a sperimentare con ingredienti più elaborati e combinazioni originali.

