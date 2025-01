Riso italiano: aumentano le superfici coltivate, ma il clima frena la produzione

Nonostante un aumento delle superfici coltivate dell'8% rispetto alla campagna precedente, la produzione di riso in Italia per il 2024/25 crescerà solo del 3%. Questo dato, recentemente diffuso dall'Ente Risi nei bilanci di collocamento, riflette una realtà complessa in cui eventi climatici avversi hanno frenato le rese, in particolare per alcune varietà. Tra queste, spicca il crollo del 12% nella produzione della varietà Lungo B, uno scenario che solleva interrogativi importanti per il futuro dell'intero comparto.

Riso italiano: aumentano le superfici coltivate, ma cala la produzione

Il quadro delineato conferma le anticipazioni già presentate da Aretè, azienda leader in Italia nell'analisi dei mercati agrifood, durante il convegno “Mercato, innovazione, clima: strategie per il futuro del riso italiano”, tenutosi a fine 2024 al Centro Ricerche Ente Risi.

Riso, le cause dietro la crescita rallentata

Nonostante l'incremento delle superfici coltivate, i rendimenti non sono riusciti a mantenere il passo, a causa di condizioni climatiche avverse che hanno caratterizzato la stagione. Le piogge irregolari, le temperature elevate in momenti critici e altri eventi estremi hanno influenzato negativamente le fasi più delicate del ciclo produttivo, come la fioritura e la maturazione. A risentirne in modo particolare è stata la varietà Lungo B, penalizzata da una serie di fattori che ne hanno ridotto significativamente la resa.

© Riproduzione riservata