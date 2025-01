Oltre l'inverno: il mandarino Tango allunga la stagione degli agrumi

La stagione dei mandarini in genere si conclude con l'inverno, ma alcune varietà tardive stanno cambiando le regole del gioco. Tra queste, il mandarino biologico Tango si distingue per la capacità di mantenere la sua qualità fino ai mesi di febbraio-aprile. Senza semi, dolce e succoso, il Tango è una novità assoluta nel comparto agrumicolo italiano.

Arriva Tango, il mandarino biologico senza semi e buono fino ad aprile

L'Italia, ricordiamo, è un paese dalla forte tradizione di agrumi, con una produzione annua di mandarini e clementine che oscilla tra le 600mila e le 700mila tonnellate, a seconda delle condizioni climatiche. Nel complesso, il comparto agrumicolo nazionale supera i tre milioni di tonnellate l'anno, includendo anche arance e limoni. La Sicilia è la regione leader per la produzione di clementine, con il 65% del totale nazionale, seguita dalla Calabria con il 25%. Puglia, Basilicata, Campania e Sardegna contribuiscono per il restante 10%.

Ma perché il mandarino Tango è considerato speciale? Innanzitutto, per il suo equilibrio tra dolcezza e freschezza: il grado zuccherino (Brix) varia tra il 13 e il 15%. La sua buccia sottile e facilmente rimovibile lo rende pratico da sbucciare, mentre l'assenza di semi lo rende perfetto per il consumo quotidiano, senza sprechi o fastidi. Un altro aspetto fondamentale è la sua coltivazione sostenibile. Il Tango è certificato biologico e viene prodotto senza l'impiego di sostanze chimiche di sintesi, con un approccio rispettoso dell'ambiente e della biodiversità. In particolare, la sua produzione non interferisce con le api, evitando trattamenti che possano danneggiarle e rinunciando all'uso di reti protettive per il controllo dell'impollinazione.

Questa varietà sta riscuotendo particolare successo nei paesi target del progetto "It's Bio", ossia Italia, Belgio e Grecia. In Italia, i mandarini sono parte della tradizione alimentare, mentre in Belgio e Grecia cresce la domanda di prodotti di alta qualità, salutari e sostenibili. Il Tango risponde perfettamente a queste esigenze, coniugando gusto, praticità e attenzione all'ambiente. Dal 2018, questa varietà è stata adottata dai soci produttori del Gruppo Aop Vi.Va., ottenendo ottimi risultati in termini di resa e qualità del frutto. Il progetto "It's Bio", finanziato dall'Unione europea e da Aop Gruppo Vi.Va., vede la partecipazione di realtà agricole di eccellenza come Almaverde Bio, Apofruit, Codma OP, Ca' Nova, Coop Sole, Aop La Mongolfiera, OrtoRomi e Op Terre di Bari, con l'obiettivo di promuovere la frutta biologica di alta qualità.

