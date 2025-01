Fanta compie 70 anni: un'icona italiana dal gusto inconfondibile

Fanta soffia sulle sue settanta candeline e festeggia un compleanno che profuma d'Italia. Nata a Napoli nel 1955, questa bibita frizzante e colorata è diventata nel tempo uno dei brand più amati di The Coca-Cola Company, con un'identità legata a doppio filo al nostro Paese. Non solo perché la sua storia è partita proprio dalle sponde del Mediterraneo, ma anche perché ancora oggi viene prodotta con succo di arance 100% italiane, acquistato in larga parte da fornitori siciliani e calabresi. E il legame con il territorio non si ferma qui: negli ultimi cinque anni, Fanta ha contribuito all'acquisto di circa un quarto della produzione disponibile di succo di arancia destinato alle bibite analcoliche.

Fanta compie 70 anni: una storia italiana di successo e gusto

Era il Dopoguerra quando un’azienda di imbottigliamento napoletana propose a The Coca-Cola Company l’idea di creare una bibita dal gusto aranciato, profondamente legata alla tradizione locale. Fu così che nel 1955 nacque Fanta, una bevanda che avrebbe conquistato i palati italiani prima e quelli di tutto il mondo poi. Nel 1958, infatti, fece il suo debutto negli Stati Uniti e da lì la sua diffusione globale non si è mai arrestata, diventando un’icona internazionale.

Oggi, Coca-Cola continua a investire nella filiera agrumicola italiana, acquistando non solo arance ma anche limoni da produttori del Sud Italia. E non si tratta solo di materie prime destinate al consumo interno: parte di questa produzione prende la via dell'export, facendo conoscere e apprezzare la qualità degli agrumi italiani oltre confine.

«I 70 anni di Fanta sono per noi un omaggio alle origini italiane di uno dei brand più conosciuti di Coca-Cola a livello globale - dichiara Cristina Camilli, direttore comunicazione, relazioni istituzionali e sostenibilità Coca-Cola Italia. Un momento che vogliamo condividere con i fornitori della filiera degli agrumi e con tutti coloro che lavorano nelle società di imbottigliamento Coca-Cola HBC Italia e Sibeg, grazie alle quali siamo presenti dal Nord al Sud d'Italia, dove produciamo da quasi un secolo. Preziosa per noi la collaborazione con gli attori che rappresentano la filiera, con cui vogliamo continuare a valorizzare le materie prime che sono alla base di una bibita dal marchio e dal gusto inconfondibili».

Il legame con la tradizione si traduce anche in prodotti speciali che celebrano le eccellenze italiane: nel nostro Paese, infatti, Fanta vanta due varianti con un prodotto a Indicazione geografica protetta (Igp): Fanta Aranciata Rossa Zero Zuccheri Aggiunti, realizzata con succo di "Arancia rossa di Sicilia Igp" tutelato dal Consorzio omonimo, e Fanta Limonata Zero Zuccheri Aggiunti, che utilizza il succo di "Limone di Siracusa Igp", garantito dal relativo Consorzio di tutela. Ma l'impegno di Coca-Cola in Italia non si ferma al prodotto. La collaborazione con il Distretto produttivo agrumi di Sicilia si è consolidata negli anni, dando vita a progetti mirati all'innovazione e alla sostenibilità.

© Riproduzione riservata