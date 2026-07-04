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sabato 04 luglio 2026  | aggiornato alle 18:26 | 120168 articoli pubblicati

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Il Grana Padano dona 200mila euro alle popolazioni colpite dal terremoto in Venezuela

Un grandissimo gesto di solidarietà da parte del Consorzio di tutela del noto formaggio, che attraverso la Fondazione Grana Padano sosterrà in particolare l'assistenza ai bambini accolti nei campi dopo il sisma

 
04 luglio 2026 | 11:36

Il Grana Padano dona 200mila euro alle popolazioni colpite dal terremoto in Venezuela

Un grandissimo gesto di solidarietà da parte del Consorzio di tutela del noto formaggio, che attraverso la Fondazione Grana Padano sosterrà in particolare l'assistenza ai bambini accolti nei campi dopo il sisma

04 luglio 2026 | 11:36
 

Il Consorzio di tutela del Grana Padano Dop ha compiuto un grande gesto di solidarietà stanziando 200mila euro, attraverso la Fondazione Grana Padano, per sostenere le popolazioni del Venezuela colpite dal violentissimo terremoto dello scorso 24 giugno, che al momento ha causato più di 2.500 morti. Le risorse saranno destinate in particolare all'assistenza dei bambini accolti nei campi di accoglienza dopo il sisma. La decisione è stata assunta all'unanimità dal consiglio di amministrazione del Consorzio, che riunisce 141 aziende aderenti.

Grana Padano

Il Consorzio Grana Padano sostiene il Venezuela con una donazione da 200mila euro

Accanto allo stanziamento deliberato dal Consorzio, è stata avviata anche un'iniziativa rivolta ai consorziati che desiderassero contribuire personalmente. Dopo aver partecipato attraverso il Consorzio, potranno infatti effettuare ulteriori donazioni rivolgendosi direttamente alla Fondazione Grana Padano oppure alla segreteria di presidenza e direzione del Consorzio.

«Tutte le risorse, sia quelle consortili che quelle dei singoli consorziati, verranno orientate nelle direzioni più appropriate e idonee in Venezuela secondo le indicazioni che chiederemo al Vaticano - ha spiegato Renato Zaghini, presidente del Consorzio di Tutela - Si tratta di una disponibilità maturata nei rapporti avviati in vista dell'incontro con il Santo Padre al Meeting di Rimini, previsto nel pomeriggio di sabato 22 agosto».

La scelta, come anticipato, è stata condivisa da tutti i componenti del consiglio di amministrazione. «Siamo veramente felici che i consiglieri abbiano condiviso questa decisione in modo unitario e con grande convinzione - ha aggiunto il direttore generale Stefano Berni. A favore di persone molto più fragili, bisognose e sfortunate di noi abbiamo dato la dimostrazione che Love non è per noi solo un concept promozionale, ma una scelta di vita, da dimostrare ancor di più nelle situazioni particolarmente difficili».

© Riproduzione riservata STAMPA

 
grana padano terremoto venezuela solidarietà donazione Renato Zaghini Stefano Berni
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