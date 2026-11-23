OPERAZIONE
Bolton entra nel mercato del fresco: acquisita Foodlab, specialista del salmone
Bolton entra nel mercato dei prodotti freschi con l'acquisizione di Foodlab, azienda parmense specializzata nel salmone affumicato. La società, attiva con il marchio Fumara, ha fatturato 54 milioni di euro nel 2025-2026
Il gruppo italiano Bolton amplia il proprio perimetro nel settore alimentare ed entra nel comparto dei prodotti freschi con l'acquisizione di Foodlab, azienda specializzata nella lavorazione artigianale del salmone affumicato e di altri prodotti ittici. L'operazione segna un'estensione delle attività del gruppo verso una categoria merceologica finora non direttamente presidiata, quella delle proteine fresche ad alto valore nutrizionale.
Foodlab, 54 milioni di fatturato con il marchio Fumara
Fondata nel 2000 dai fratelli Gianpaolo, Francesco ed Elisabetta Ghilardotti, Foodlab ha sede a Polesine Zibello, nel territorio della Food Valley parmense. L'azienda opera con il proprio marchio Fumara e realizza anche produzioni a marchio del distributore (private label), rivolgendosi quindi sia al mercato consumer sia alla distribuzione organizzata. Nell'esercizio 2025-2026 la società ha raggiunto un fatturato di circa 54 milioni di euro, con volumi di lavorazione pari a circa 3.000 tonnellate di prodotto all'anno. Numeri che restituiscono le dimensioni industriali di una realtà nata come impresa specializzata nella trasformazione ittica e cresciuta mantenendo al centro la lavorazione del salmone affumicato.
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Bolton punta sulle proteine fresche per ampliare il business alimentare
L'acquisizione si inserisce nella strategia di diversificazione di Bolton, gruppo attivo in diversi comparti, dall'alimentare alla cura della casa e della persona, passando per adesivi e cosmetica. L'ingresso nel mercato del fresco rappresenta un ampliamento del portafoglio alimentare, con l'obiettivo di presidiare una categoria caratterizzata da prospettive di sviluppo. Nella nota diffusa dal gruppo, le proteine di alta qualità vengono definite «una categoria ad alto potenziale di sviluppo e un prodotto ad alto valore nutrizionale, complementare alle attività storicamente presidiate». Con Foodlab, Bolton aggiunge così al proprio perimetro una competenza specifica nella trasformazione dei prodotti ittici e una presenza produttiva nel segmento del salmone affumicato. L'operazione amplia le attività alimentari del gruppo verso il fresco, affiancando nuove categorie alle linee di business già consolidate.