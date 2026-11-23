Fondata nel 2000 dai fratelli Gianpaolo, Francesco ed Elisabetta Ghilardotti, Foodlab ha sede a Polesine Zibello, nel territorio della Food Valley parmense. L'azienda opera con il proprio marchio Fumara e realizza anche produzioni a marchio del distributore (private label), rivolgendosi quindi sia al mercato consumer sia alla distribuzione organizzata. Nell'esercizio 2025-2026 la società ha raggiunto un fatturato di circa 54 milioni di euro, con volumi di lavorazione pari a circa 3.000 tonnellate di prodotto all'anno. Numeri che restituiscono le dimensioni industriali di una realtà nata come impresa specializzata nella trasformazione ittica e cresciuta mantenendo al centro la lavorazione del salmone affumicato.