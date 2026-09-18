Export di formaggi, l’Italia per la prima volta supera i 3 miliardi di euro già a metà 2026

Le esportazioni di formaggi e prodotti lattiero-caseari italiani hanno sfiorato le 350mila tonnellate nei primi sei mesi del 2026, con un incremento del 3,4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. L'aumento corrisponde a oltre 11.400 tonnellate in più vendute sui mercati internazionali. Il risultato arriva in una fase caratterizzata da tensioni commerciali e geopolitiche, oltre che da costi logistici ancora elevati. Secondo i dati diffusi da Assolatte, il valore dell'export ha superato per la prima volta i 3 miliardi di euro già a metà anno. «Superare per la prima volta i 3 miliardi di euro di fatturato export già a metà anno e avvicinarsi alle 350mila tonnellate esportate rappresenta un risultato di grande rilievo per il settore lattiero-caseario italiano - commenta il presidente di Assolatte, Paolo Zanetti -. È un traguardo che conferma la forza delle nostre imprese e l'apprezzamento internazionale per i formaggi italiani, ottenuto nonostante un contesto segnato da incertezza geopolitica, tensioni commerciali e costi logistici ancora elevati».

Formaggi italiani, export a 350mila tonnellate

Mozzarella e formaggi freschi spingono le esportazioni

La crescita ha interessato diversi segmenti della produzione casearia. La Mozzarella ha registrato un aumento dei volumi del 3%, mentre gli altri formaggi freschi sono cresciuti del 7,3%. Positivo anche l'andamento dei formaggi grattugiati, che hanno segnato un +2,4%. Tra le principali produzioni italiane, Grana Padano e Parmigiano Reggiano hanno messo a segno un +3,5%, mentre il Provolone è cresciuto del 5,6%. Un andamento che mostra una domanda estera ancora sostenuta sia per i formaggi freschi sia per alcune delle denominazioni più rappresentative della produzione italiana.

L'Unione europea resta il principale motore della crescita

Sul piano geografico, il contributo più consistente è arrivato dai mercati dell'Unione europea, dove i volumi esportati sono aumentati complessivamente del 4,4%. Belgio, Austria, Paesi Bassi e Polonia hanno registrato incrementi a doppia cifra, mentre sono cresciute anche le esportazioni verso Francia (+2,8%), Germania (+4,1%) e Spagna (+4,6%), oltre alla Grecia. La dinamica europea ha quindi compensato almeno in parte le difficoltà presenti sui mercati extra-Ue, dove la competizione internazionale si è fatta più intensa.

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Più volumi, ma margini sotto pressione