Ferrero si prepara a una nuova fase di crescita con una struttura manageriale ridisegnata. Il riassetto arriva mentre il gruppo amplia il proprio perimetro internazionale e si avvicina alla soglia dei 25 miliardi di euro di ricavi, sostenuto dalla crescita negli Stati Uniti e dalle acquisizioni. Giovanni Ferrero assume la presidenza di Ferrero International, holding che governa le attività del gruppo. L’imprenditore manterrà il controllo delle strategie di lungo periodo e dello sviluppo, con particolare attenzione alle acquisizioni e alle nuove categorie di prodotto. La nuova governance punta a rafforzare il coordinamento senza introdurre una discontinuità nella gestione.

Giovanni Ferrero assume la presidenza di Ferrero International, holding che governa le attività del gruppo

Le due nuove divisioni di Ferrero

Il nuovo assetto prevede Ferrero Core e Ferrero Ice Cream, alle quali si affianca la responsabilità sulle attività legate a WK Kellogg Co. L’obiettivo è consolidare la competitività nel settore dei prodotti dolciari confezionati e garantire una gestione più focalizzata delle categorie in crescita. Alessandro Nervegna, classe 1965 e da 28 anni nel gruppo, diventa ceo di Ferrero Core. Dopo esperienze in Germania, Gran Bretagna e Sud America, ha guidato strategia e innovazione. La nuova divisione riunisce dolci, biscotti, prodotti da forno e segmento Better-For-You, dedicato anche alle barrette energetiche. Sotto Ferrero Core rientrano alcuni dei marchi più importanti della multinazionale, tra cui Nutella, Kinder e Ferrero Rocher. La divisione dovrà sostenere la crescita internazionale dei brand e lo sviluppo di nuove proposte.

Alessandro Nervegna, nuovo ceo di Ferrero Core, di cui fanno parte alcuni dei marchi più importanti della multinazionale come Nutella, Kinder e Ferrero Rocher

Lapo Civiletti tra gelati e WK Kellogg

L’attuale ceo del gruppo, Lapo Civiletti, assume la presidenza della statunitense WK Kellogg Co e di Ferrero Ice Cream, polo dedicato ai gelati negli Stati Uniti e in Europa. La scelta risponde alla crescente importanza di attività sviluppate fuori dal perimetro storico del gruppo e bisognose di una governance dedicata. Civiletti, primo manager esterno chiamato dalla famiglia Ferrero alla guida della multinazionale quasi dieci anni fa, continuerà a ricoprire un ruolo centrale. Il passaggio rientra in un percorso di affiancamento progressivo tra manager, pensato anche in vista della futura evoluzione della leadership.

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La crescita di Ferrero negli Stati Uniti

Il riassetto coincide con una forte espansione del business americano. Negli ultimi anni Ferrero ha costruito negli Stati Uniti una presenza sempre più ampia attraverso acquisizioni nei comparti dei dolciumi, dei cereali, dei gelati e dei prodotti funzionali. Tra le operazioni figurano Fanny May, Ferrara Candy Company, il business dolciario di Nestlé, WK Kellogg Co, Wells Enterprises e Power Crunch. A queste si è aggiunta Purely Elizabeth, società americana specializzata in granola e prodotti per la prima colazione, acquisita a metà agosto. L’azienda genera oltre 150 milioni di dollari di fatturato e amplia il portafoglio nel comparto dei prodotti salutistici. Il mercato statunitense rappresenta ormai una quota vicina alla metà del fatturato complessivo. La strategia punta a rafforzare la presenza nelle categorie ad alto potenziale di crescita, ampliando il portafoglio e diversificando le fonti di ricavo.

La sede della Ferrero di Alba (Cn)

La struttura societaria di Ferrero