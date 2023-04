A Riso Vignola 1880 il Touchpoint Awards Identity 2023

Riso Vignola 1880 si aggiudica il Touchpoint Awards Identity 2023 – il riconoscimento creato da Oltre La Media Group per portare sotto i riflettori le operazioni d’identità visiva che meglio hanno valorizzato il brand come asset della strategia di business delle aziende - grazie al progetto Origini – Capolavori di Natura, sviluppato da Libera Brand Building per il lancio della nuova linea di risi premium naturalmente colorati della storica azienda piemontese.



Il progetto è stato realizzato dall’agenzia Libera Brand Building, che ha sviluppato per Origini un’identità visiva fortemente riconoscibile, a partire da un packaging capace di distinguersi dai competitor della stessa fascia di risi di alta qualità per conquistare nuove nicchie di mercato e posizionarsi nel canale retail gourmet. Il pack è dominato da una V solida ed essenziale che richiama il logo corporate, diventando elemento grafico portante e contemporaneamente “finestra fotografica” sul prodotto, come se l’osservatore guardasse dentro la confezione.

La Gamma Origini

Un contenitore eloquente, capace di raccontare già al primo sguardo il valore del colore legato alla selezione speciale di risi Origini grazie alla giustapposizione di tonalità “pop” a contrasto, diverse per ogni referenza, in grado di garantire riconoscibilità e coerenza cromatica a tutta la gamma.



«Quando abbiamo deciso di lanciare Origini-Capolavori di Natura, il nostro obiettivo era quello di valorizzare la gamma attraverso un packaging innovativo e originale che potesse rispecchiare i valori di Riso Vignola e parlare a un target orientato ad un consumo di qualità, ma anche alla ricerca di prodotti gratificanti sotto il profilo sensoriale.» dichiara Silvia Garbarino, Direttrice Marketing e Comunicazione di Riso Vignola 1880 «È quindi motivo di grande orgoglio per noi ricevere questo premio, che ricompensa i nostri sforzi e ci motiva a continuare il nostro percorso all’insegna dell’innovazione e dell’autenticità, anche in tema di comunicazione».

Riseria Vignola

Corso Dante, 24, 15031 Balzola (Al)

Tel. 0142804135

