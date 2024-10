Formaggio che passione! Scopri i segreti del Parmigiano Reggiano con Caseifici Aperti

Il primo weekend di ottobre, sabato 5 e domenica 6, torna l’atteso evento autunnale "Caseifici Aperti", un’occasione imperdibile per scoprire i segreti della lavorazione del Parmigiano Reggiano direttamente nei luoghi dove nasce questa eccellenza italiana. Organizzata dal Consorzio del Parmigiano Reggiano, l’iniziativa offre al pubblico la possibilità di visitare i caseifici della zona di produzione, partecipare a degustazioni, attività per bambini e adulti, laboratori didattici, e acquistare i prodotti direttamente dai produttori. Un’esperienza completa per immergersi nel mondo di uno dei prodotti simbolo del Made in Italy.

Parmigiano Reggiano: un fine settimana tra cattedrali di formaggio e degustazioni speciali con Caseifici Aperti

L’evento prevede l’apertura di 42 caseifici distribuiti nelle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna (a sinistra del fiume Reno) e Mantova (a destra del Po), dove sarà possibile esplorare da vicino ogni fase della produzione. Le visite guidate includono il passaggio nei caseifici, nelle stalle e nei magazzini di stagionatura, le “cattedrali di formaggio”, dove le forme di Parmigiano Reggiano riposano durante la maturazione. Sarà anche possibile assistere all’apertura delle forme e partecipare a degustazioni guidate, per apprezzare le diverse sfumature di sapore e consistenza che questo formaggio assume in base alla stagionatura.

Un’attrazione particolare per i visitatori sarà la possibilità di assistere alla lavorazione del Parmigiano Reggiano, un metodo artigianale che non è cambiato in oltre nove secoli. Ancora oggi, il formaggio viene prodotto utilizzando solo tre ingredienti: latte crudo, sale e caglio, senza l’aggiunta di additivi o conservanti. Un processo che racchiude tutto il valore della tradizione e della naturalezza del prodotto.

L’edizione 2024 di "Caseifici Aperti" promette un programma ricco di attività per grandi e piccini. Oltre alle visite guidate, sono previsti laboratori interattivi per bambini, dove i più piccoli potranno imparare divertendosi, spettacoli e momenti didattici che illustrano la storia e l'importanza culturale del Parmigiano Reggiano. Gli adulti potranno godersi degustazioni di prodotti tipici del territorio e pranzi con specialità locali, arricchendo l’esperienza con sapori autentici della Food Valley.

Per chi ama l’aria aperta, sarà possibile raggiungere i caseifici anche in camper, grazie a una pagina dedicata sul sito del Consorzio che fornisce indicazioni su aree attrezzate vicine. Questo consentirà ai visitatori di vivere un’esperienza immersiva e di essere pronti, già alle prime ore del mattino, per assistere alla produzione del formaggio, che inizia intorno alle 7:30-8:00.

"Caseifici Aperti" non è solo un evento per gli amanti del buon cibo, ma rappresenta un momento di grande valore per il turismo enogastronomico italiano. Nel 2023, l'iniziativa ha attirato oltre 170.000 visitatori, registrando un aumento del 10% rispetto all’anno precedente. Di questi, 44.600 hanno prenotato la visita tramite il portale del Consorzio, con una crescita del 19% rispetto al 2022. Inoltre, un dato significativo è la presenza di un pubblico internazionale: quasi la metà dei partecipanti proveniva dall’estero.

Il turismo enogastronomico è diventato un pilastro per il Consorzio del Parmigiano Reggiano, con una sempre maggiore attenzione all'accoglienza dei visitatori nei caseifici. L’obiettivo è quello di creare un legame duraturo tra il turista e il territorio, anche attraverso la possibilità di acquistare il Parmigiano Reggiano online, sia sui siti e-commerce dei caseifici stessi sia sul portale shop.parmigianoreggiano.com.

"Caseifici Aperti" è anche un’opportunità per esplorare le bellezze culturali e naturali delle province coinvolte. L’evento offre un punto di partenza per scoprire la Food Valley di Parma, i percorsi di trekking nell’Appennino di Reggio Emilia, la Motor Valley di Modena e le attrazioni culturali di città come Bologna e Mantova. Gli appassionati d'arte e storia potranno visitare i portici di Bologna o i palazzi rinascimentali dei Gonzaga a Mantova, mentre i più sportivi potranno godersi passeggiate in montagna o tour in bicicletta attraverso i paesaggi suggestivi della Pianura Padana.

Partecipare a "Caseifici Aperti" è semplice: basta consultare il sito del Consorzio del Parmigiano Reggiano, completamente rinnovato per l’occasione, dove è possibile selezionare i caseifici in base alla provincia e alle attività proposte. Si potranno così pianificare le visite in base ai propri interessi, scegliendo tra degustazioni, visite guidate, laboratori per bambini e molto altro.

Nicola Bertinelli, presidente del Consorzio del Parmigiano Reggiano, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: «Siamo orgogliosi di lanciare questa nuova edizione autunnale di Caseifici Aperti. Il turismo enogastronomico rappresenta un pilastro per lo sviluppo territoriale. Le Indicazioni Geografiche come il Parmigiano Reggiano non possono essere delocalizzate e attirano turisti da tutto il mondo. Questo evento permette non solo di scoprire il prodotto, ma anche di vivere un’esperienza unica legata alla nostra tradizione».

L’evento coinvolge numerosi caseifici nelle province di Bologna, Mantova, Modena, Parma e Reggio Emilia. Sul sito ufficiale è possibile consultare la lista completa e pianificare il proprio itinerario enogastronomico.

