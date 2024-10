Salumi da Re 2024: un trionfo di sapori a Polesine Zibello

Dal 26 al 28 ottobre, l'Antica Corte Pallavicina di Polesine Zibello, nel cuore della Bassa Parmense, ospiterà l'11ª edizione di Salumi da Re, uno degli eventi più attesi del panorama enogastronomico italiano. Ideato e organizzato dai fratelli Spigaroli in collaborazione con Gambero Rosso, l'evento è una celebrazione della migliore produzione norcina nazionale e rappresenta un'occasione unica per incontrare i protagonisti della filiera, scoprire nuove eccellenze e approfondire i temi chiave del comparto.

Salumi da Re: l'appuntamento imperdibile per gli amanti dei salumi

Per tre giorni, allevatori, norcini, salumieri, chef, giornalisti e appassionati si ritroveranno in questo straordinario scenario per condividere esperienze, degustare i migliori salumi d'Italia e riflettere sul futuro della salumeria italiana. Oltre alle degustazioni di prodotti tipici, non mancheranno competizioni come le gare di taglio del prosciutto e le premiazioni delle migliori botteghe. Tra i temi centrali dell'edizione 2024, ci saranno anche importanti convegni su argomenti attuali come la sostenibilità, il packaging eco-friendly e la prevenzione della peste suina, a testimonianza dell'impegno verso un futuro più consapevole e responsabile. Novità di quest'anno è la concomitanza con "Centomani, di questa terra", un convivio gastronomico che si terrà lunedì 28 ottobre, organizzato dall'associazione CheftoChef Emilia Romagna Cuochi. Questo evento porterà in scena gli chef più rinomati della regione Emilia-Romagna, che proporranno piatti e prodotti tipici locali, creando un'ulteriore occasione di scoperta e celebrazione del patrimonio culinario italiano.

