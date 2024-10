Torna la Sagra della Ciuìga: San Lorenzo Dorsino in festa per il suo insaccato

Dal 31 ottobre al 3 novembre 2024, il piccolo borgo di San Lorenzo Dorsino (Tn), incastonato nel cuore delle Dolomiti Paganella, si prepara a festeggiare la Sagra della Ciuìga, un salame unico che è diventato un simbolo della tradizione gastronomica locale e un presidio Slow Food. Questo evento attira ogni anno visitatori e appassionati di buona cucina, pronti a immergersi in un’atmosfera di festa e convivialità, accompagnata da una varietà di attività che celebrano i sapori autentici del territorio.

Ciuìga, un salame unico in Italia, oggi diventato presidio Slow Food

La Ciuìga è un insaccato che unisce carne suina e rape, secondo una ricetta tradizionale che risale al tardo Ottocento. Preparata esclusivamente nella zona di San Lorenzo Dorsino, questo salame non è solo un prodotto tipico, ma anche un simbolo di identità culturale e gastronomica. La sua storia affonda le radici nella tradizione contadina, dove ogni fase della produzione, dalla scelta delle materie prime alla stagionatura, viene eseguita con passione e attenzione.

Durante la sagra, i visitatori potranno gustare la Ciuìga in diverse forme, dalle fette servite con pane fresco e formaggi locali, fino a piatti gourmet preparati dai ristoranti del borgo. Gli stand gastronomici offriranno un’ampia selezione di prodotti tipici trentini, permettendo a tutti di assaporare la ricchezza dei sapori locali.

Dal 31 ottobre al 3 novembre, San Lorenzo Dorsino si trasformerà in un vivace palcoscenico di attività e intrattenimento. Le degustazioni si intrecceranno con spettacoli, musica e mercatini di artigianato, offrendo un’esperienza coinvolgente per tutta la famiglia. La musica itinerante accompagnerà i visitatori tra i vicoli del borgo, creando un’atmosfera festosa e accogliente.

Uno degli eventi clou della manifestazione sarà il Taglio della Ciuìga, che si svolgerà sabato 2 novembre, inaugurando ufficialmente la sagra con l’entusiasmo della Banda Sociale di Storo. Questo momento di celebrazione riunirà la comunità locale e i visitatori in un festoso saluto all’insaccato protagonista dell’evento.

A dare il via ai festeggiamenti sarà una cena di anteprima il 26 ottobre al Ristorante Beohotel. “A cena con una stella: il territorio in tavola”, è un evento esclusivo in cui lo chef Alessandro Bellingeri del ristorante una stella Michelin Osteria Acquarol di San Michele (Bz) presenterà piatti contemporanei che reinterpretano la cucina di montagna. Un’occasione imperdibile per i buongustai che vogliono scoprire come i sapori tradizionali possano incontrare l’innovazione culinaria.

Il 31 ottobre, il noto scrittore Francesco Vidotto presenterà il suo libro “A ciascuno il proprio Dio”, un racconto che esplora il legame tra uomo e montagna, incitando a una riflessione profonda sulla propria identità e sul valore della natura. Moderato dalla giornalista Fausta Slanzi, questo talk sarà un momento di condivisione e introspezione.

Il 3 novembre si terrà un doppio appuntamento con “Slow Food in sagra”. La mattina sarà dedicata a un viaggio culinario con lo chef Paolo Betti, mentre nel pomeriggio si svolgerà il Laboratorio del Gusto, un'esperienza di degustazione che esplorerà la biodiversità del territorio attraverso formaggi, mieli e vini. Questa è un’opportunità imperdibile per chi desidera approfondire la conoscenza dei prodotti locali e dei metodi di produzione sostenibili.

La Sagra della Ciuìga non è solo un festeggiamento del salame, ma anche una celebrazione dei vini trentini. Con il Dolomiti Wine Experience, i partecipanti potranno scoprire le migliori cantine della Piana Rotaliana. Venerdì 1 novembre, la cantina Rotari Mezzacorona darà il via alla rassegna, seguita da Cantina Villa Piccola e Maso Grener, che presenteranno le loro etichette pregiate. Ogni degustazione sarà un viaggio nei profumi e nei sapori del territorio, regalando un assaggio della tradizione vinicola trentina.

La Sagra della Ciuìga è pensata anche per i più piccoli, con eventi e laboratori che stimoleranno la loro creatività e curiosità. Teatrini, laboratori di manualità e spettacoli di burattini animeranno le giornate, offrendo intrattenimento e divertimento. Il Fantaborgo, in particolare, offrirà ai bambini la possibilità di vivere avventure a contatto con la natura, tra giochi e attività all’aperto.

Durante tutta la manifestazione, la musica sarà un elemento chiave. Le strade di San Lorenzo Dorsino si riempiranno di melodie, con concerti itineranti che coinvolgeranno cori e gruppi musicali locali. La Santa Messa del 2 novembre, animata dai cori locali, sarà un momento di raccoglimento e celebrazione, rafforzando il senso di comunità e di appartenenza che caratterizza questo evento.

La Sagra della Ciuìga offre anche l'opportunità di scoprire il meraviglioso paesaggio autunnale attraverso passeggiate e escursioni. Tra le proposte, “Borgo con vista” guiderà i partecipanti in una camminata panoramica per ammirare i colori dell'autunno. “La passeggiata del foliage” permetterà di immergersi completamente nella bellezza della natura circostante, mentre il “Borgo a due facce” esplorerà la storia e le tradizioni locali.

Inoltre, il Forest Bathing in Ri-Cognizione unisce la pratica della meditazione con la bellezza dei boschi, offrendo un'esperienza di benessere unica. Per chi ama le castagne, l'escursione finale del 2 novembre sarà un momento da non perdere, tra un buon bicchiere di vino e le castagne arrosto.

La Sagra della Ciuìga a San Lorenzo Dorsino rappresenta un’importante celebrazione della cultura gastronomica e della comunità locale. Un’opportunità unica per assaporare piatti tradizionali, scoprire vini pregiati, e immergersi nella bellezza del paesaggio trentino. Gli eventi in programma promettono di soddisfare ogni tipo di visitatore, rendendo questo appuntamento un'esperienza indimenticabile per famiglie, amici e amanti della buona cucina. Non resta che prepararsi a festeggiare la Ciuìga, un salame che è molto più di un semplice prodotto gastronomico: è un pezzo di storia, di cultura e di passione per il cibo buono e autentico.

