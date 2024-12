Salerno celebra il vino biologico con la sesta edizione della Guida Bio 2025

La Stazione Marittima di Salerno, capolavoro architettonico di Zaha Hadid, si prepara a diventare il cuore pulsante del mondo del vino biologico italiano. Sabato 18 e domenica 19 gennaio ospiterà la presentazione della Guida Bio 2025, l'unica pubblicazione nazionale dedicata interamente ai vini biologici certificati e in conversione.

L’evento promette due giornate ricche di degustazioni, incontri e celebrazioni. Sabato, dalle 16 alle 23, i visitatori potranno assaporare i vini premiati e dialogare direttamente con i produttori, scoprendo le storie e le passioni dietro ogni etichetta. Domenica mattina, alle 11, avrà luogo la cerimonia ufficiale di presentazione della Guida Bio 2025, curata da Antonio Stanzione ed edita da Rubbettino. Durante l’evento verranno assegnate le prestigiose Foglie d’Oro ai vini che si sono distinti per qualità, tipicità ed eleganza. Nel pomeriggio, dalle 16, si riapriranno i banchi d’assaggio per permettere al pubblico di continuare a esplorare le novità del panorama vitivinicolo biologico.

Con oltre 2.500 etichette recensite, la Guida Bio rappresenta un vero e proprio viaggio attraverso l'Italia vitivinicola, celebrando i produttori che hanno abbracciato la filosofia green. Un’iniziativa che sottolinea l’importanza della sostenibilità ambientale e della qualità, raccontando le sfide e le soddisfazioni di un'agricoltura sempre più attenta al rispetto della natura.

«L’evento a Salerno - afferma il direttore Antonio Stanzione - si preannuncia come un momento importante per riconoscere e promuovere il lavoro straordinario dei produttori di vino biologico in Italia, una testimonianza del loro impegno per la sostenibilità, la qualità e la promozione del territorio a tutela del patrimonio per le generazioni future».

