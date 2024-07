Panettone, pizza e molto altro: a Parma torna la festa del lievito madre

Mercoledì 17 luglio, a partire dalle ore 20, torna a Parma uno degli eventi più attesi dagli amanti del buon cibo: "La notte dei maestri del lievito madre". Un'occasione imperdibile per celebrare la tradizione della panificazione artigianale e gustare le prelibatezze dei migliori maestri lievitisti d'Italia. L'evento, organizzato dall'Accademia dei maestri del lievito madre e del panettone italiano con il patrocinio del Comune di Parma e Parma Food Valley, si terrà nella suggestiva cornice del Complesso del San Paolo, in Pilotta.

A Parma torna “La notte dei maestri del lievito madre”

Protagonisti indiscussi saranno i grandi lievitati, a partire dal panettone, in tutte le sue declinazioni: dal classico natalizio a versioni innovative, dolci, salate e persino estive. Non mancheranno poi pane, pizza e altri prodotti da forno, tutti rigorosamente realizzati con lievito madre vivo, simbolo di eccellenza e identità territoriale. Durante la serata, verranno assegnati premi e riconoscimenti speciali ad alcuni dei più rinomati chef italiani, tra cui Antonino Cannavacciuolo, Gennaro Esposito, Luca Marchini, Max Mascia e Davide Oldani, che si sono distinti per il loro impegno nella valorizzazione dei lievitati Made in Italy.

Ma "La notte dei maestri del lievito madre" non è solo un evento dedicato al gusto: il ricavato sarà infatti devoluto all'Emporio Solidale di Parma, che si occupa di aiutare e sostenere persone e famiglie in difficoltà. Per partecipare alla degustazione, sarà possibile acquistare un braccialetto solidale con un contributo minimo di 5 euro presso gli stand dell'emporio allestiti nei pressi della Pilotta. Con il braccialetto, si avrà diritto ad assaggiare le specialità dei maestri e a contribuire a una buona causa.

«La Notte dei Maestri rinnova l'appuntamento annuale con un format sempre diverso - ha spiegato il presidente dell'Accademia dei maestri del lievito madre e del panettone italiano, Claudio Gatti - e oggi rappresenta per i giovani un primo grande traguardo importante. In occasione di questo decimo anniversario, il nostro focus sarà sul lievito madre a 360 gradi, con grandi lievitati, cornetti, pane, grissini e focacce. Parma si conferma un punto di incontro per gli amanti del lievito madre ed una grande festa con ospiti e personalità nazionali e internazionali di altissimo livello».

