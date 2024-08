Veleggiando nella storia: a Stintino il “XIV Raduno dei 45”

Un tuffo nel passato per ripercorrere le tappe fondamentali della nascita di Stintino (Ss). Mercoledì 14 agosto, la località sarda ospita il XIV Raduno dei 45, un evento che coniuga storia, cultura e passione per il mare. Organizzato dall'ASD Sottovento Stintino e dal Comune, il raduno commemora l'esodo forzato del 1885, quando 45 famiglie furono costrette ad abbandonare l'Asinara per far spazio a un lazzaretto. Da lì nacque Stintino, e oggi la comunità locale vuole celebrare le proprie radici con una veleggiata storica.

XIV Raduno dei 45: Stintino commemora l'esodo del 1885 con una veleggiata storica

La giornata si aprirà con una conferenza stampa a Cala Reale, un'occasione per approfondire gli aspetti storici e culturali dell'evento. Sindaci, rappresentanti del Parco nazionale dell'Asinara e altre autorità discuteranno dell'importanza di preservare la memoria e l'identità di Stintino. Dopo la conferenza, i partecipanti si imbarcheranno per una veleggiata commemorativa, ripercorrendo idealmente il percorso dei fondatori. L'arrivo a Stintino sarà accompagnato da una calorosa accoglienza e da una cerimonia di premiazione. La giornata si concluderà con una cena di gala, un momento conviviale per celebrare tutti insieme.

