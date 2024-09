A Palazzo Rospigliosi, a Roma, torna la giornata dedicata al luppolo italiano

Il prossimo 6 novembre, al centro congressi di Palazzo Rospigliosi a Roma, si terrà la quarta edizione della Giornata nazionale del luppolo italiano, un evento dedicato ai produttori italiani di luppolo e agli appassionati di birra. Organizzata da Coldiretti nazionale, la manifestazione prenderà il via alle ore 9:30 e si protrarrà fino alle 16.

Giornata nazionale del luppolo italiano: assaggi, dimostrazioni e analisi del comparto

Durante la giornata, i produttori presenteranno il raccolto di luppolo della stagione 2023-2024, offrendo un'occasione unica per conoscere le qualità di questa coltivazione tutta italiana. L'evento includerà banchi di assaggio, dimostrazioni pratiche e tavoli tecnici dove verranno analizzati i dati del settore, un'opportunità preziosa per scoprire le tendenze e gli sviluppi di un comparto in crescita.

