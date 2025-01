James Blunt torna in Italia: unica data a Bologna il 22 febbraio 2025

Se il 2025 ha già qualcosa da festeggiare, aggiungici James Blunt e il 20° anniversario del suo album più iconico, Back to Bedlam. E dove poteva celebrarlo, se non a Bologna? Il 22 febbraio, l’Unipol Arena sarà il teatro di un evento che si preannuncia emozionante e, come direbbe lo stesso Blunt, «mi addolora dirlo… bellissimo».

James Blunt in concerto a Bologna

Il celebre cantautore britannico, noto per la sua voce inconfondibile e il suo umorismo tagliente, ha deciso di ripubblicare Back to Bedlam in una speciale edizione rimasterizzata. Questa versione, in uscita l’11 ottobre 2024, include demo inediti, singoli mai pubblicati e una dose di nostalgia che farà tornare indietro nel tempo i fan di tutto il mondo. Blunt stesso, con la sua solita autoironia, ammette: «Ho pubblicato sette album, ma Back to Bedlam è quello che la gente ha effettivamente comprato».

E ha ragione: con successi come You’re Beautiful e Goodbye My Lover, l’album non è solo un classico dei primi anni 2000, ma un vero e proprio monumento musicale che ha segnato una generazione.

Per il suo Back to Bedlam 20th Anniversary Tour, James Blunt eseguirà l’intera tracklist dell’album. Dall’inizio alla fine. Nessuna canzone esclusa. E come se non bastasse, ci sarà spazio anche per le hit dei suoi album successivi. Sarà una serata all’insegna della musica, dell’emozione e, ovviamente, delle battute taglienti che hanno reso Blunt un’icona anche sui social.

Bologna non è una scelta casuale. La città è famosa per la sua passione per la musica e per essere una tappa obbligata per gli artisti internazionali. E poi, diciamocelo, dove altro potrebbe trovare una cucina che si abbina perfettamente alla sua musica dolce-amara? Blunt promette uno spettacolo che farà battere i cuori: «Sono vent’anni che sono in tour e, in realtà, la gente vuole ascoltare solo Back to Bedlam. Quindi, quale modo migliore per festeggiare?».

Non solo un cantante, ma anche un autore, un intrattenitore e un tesoro nazionale del Regno Unito, Blunt continua a reinventarsi. Lo scorso anno ha pubblicato il suo settimo album, Who We Used To Be, elogiato per le sue melodie toccanti e le sue liriche profonde. E con la recente raccolta The Stars Beneath My Feet, diventata disco d’oro, ha dimostrato che il suo talento è tutt’altro che un ricordo.

L’appuntamento è per sabato 22 febbraio 2025 all’Unipol Arena di Bologna. I biglietti sono già disponibili su MC2Live.it e Vivaticket.com. Se hai un cuore che batte ancora sulle note di You’re Beautiful, non puoi mancare. Che tu sia un fan della prima ora o abbia scoperto James Blunt solo di recente, questo concerto è molto più di una celebrazione musicale. È un viaggio nel tempo, un’occasione per rivivere emozioni e per scoprire quanto la musica possa ancora toccare corde profonde. Quindi, prepara i fazzoletti, scalda la voce e segna la data sul calendario. Blunt ti aspetta a Bologna per una serata che sarà, come direbbe lui… beautiful.

