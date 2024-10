Nel 2025 in Valle d'Aosta la nuova Telecabina Pila-Couis

Durante la fiera Ttg Italia a Rimini ufficialmente presentato il progetto Pila - Couis, un'iniziativa innovativa destinata a trasformare l'esperienza turistica nella Valle d'Aosta. Questo nuovo impianto di risalita, che include la telecabina "Couis 1", rappresenta una significativa modernizzazione della stazione sciistica di Pila, permettendo di raggiungere i 2.700 metri in soli 15 minuti.

Presentato il progetto Pila – Couis, un avanzato impianto di risalita in Valle d'Aosta

Situata a 1.800 metri sul livello del mare, Pila è già facilmente raggiungibile da Aosta tramite una telecabina che parte dal centro città. La nuova telecabina a 10 posti sostituirà una storica seggiovia biposto degli anni '80, ottimizzando così l’accesso alle piste e ai sentieri montani. Davide Vuillermoz, presidente di Pila Spa, ha spiegato che, attualmente, ci vogliono tre impianti e circa 60 minuti per raggiungere Couis 1, mentre con il nuovo impianto il tempo si ridurrà a soli 30 minuti, permettendo un dislivello di 2.200 metri direttamente da Aosta.

Il sistema di risalita comprenderà una cabinovia a 10 posti ad ammorsamento automatico, progettata dallo studio di architettura De Carlo – Gualla. Questo progetto mira a garantire un approccio integrato e sostenibile all’ambiente, utilizzando materiali innovativi e un design moderno. La cabinovia avrà anche due stazioni intermedie, facilitando ulteriormente l'accesso alle diverse aree sciistiche.

Il progetto non si limita all’implementazione di un nuovo impianto di risalita, ma mira a migliorare l'esperienza degli sportivi e dei turisti. Oltre allo sci, Pila sarà un punto di partenza ideale anche per gli appassionati di mountain bike. Il rifugio panoramico "Stella del Couis" offrirà una vista spettacolare sulle Alpi, rendendo la località un’attrazione per visitatori di tutte le età.

I lavori per la costruzione della nuova stazione di partenza e della stazione intermedia di Pila Gorraz inizieranno nella primavera del 2025, con completamento previsto per l’estate dello stesso anno. L’inaugurazione dell’intero impianto è attesa per dicembre 2025, promettendo una stagione invernale ricca di novità per sciatori e turisti.

