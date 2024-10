La Toscana si conferma tra le regioni leader nel biologico

La Toscana si conferma sempre più la terra del biologico. Nel 2023, infatti, la superficie coltivata con certificazione bio è salita al 37,5%, un valore molto superiore rispetto alla media italiana (19,8%), e ampiamente sopra la soglia del 25% fissata dalla strategia Farm to Fork dell'Unione europea per il 2030. Un primato che si accompagna a un altro valore di vertice, relativo al peso delle imprese certificate bio rispetto alle aziende agricole totali, che in Toscana è quasi il doppio se confrontato al dato nazionale: il 13,3% rispetto al 7,4%. In aumento anche i produttori del comparto, che crescono dell'8,7%, contro l'1,9% della media italiana, per un totale di aziende che sfiora le 7mila unità. È la fotografia scattata da Ismea, di cui il report completo sarà presentato a Buy Food Toscana mercoledì 23 e giovedì 24 ottobre al Palazzo degli Affari di Firenze.

La Toscana, il regno del biologico in Italia

Si rafforza poi il coinvolgimento dei Paesi asiatici, con il Giappone, la Corea del Sud e Singapore che si confermano mercati consolidati, affiancati dalla forte crescita di Taiwan. Bene anche il mercato Europeo con i Paesi nordici tra i più interessati ai prodotti toscani, anche se la parte del leone la fanno Stati Uniti e Germania, che insieme raggiungono il 60% del valore delle esportazioni delle Ig toscane. Tra le più apprezzate il Prosciutto Toscano Dop, i Cantuccini Toscani Igp e il Pecorino Toscano Dop, che insieme all'Olio toscano Igp, al Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale Igp e alla Finocchiona Igp rappresentano l'88% del valore alla produzione delle indicazioni geografiche food della regione pari a 179 milioni di euro. Nonostante le difficoltà affrontate dal comparto sul piano nazionale, l'Olio toscano Igp continua ad essere il prodotto di punta dell'export con un valore di circa 25 milioni di euro, pari a poco meno di un terzo di tutte le esportazioni Ig della Toscana. Seguono i Cantuccini Igp con 21,5 milioni di euro (+1% sul 2021), il Prosciutto Toscano Dop con 16 milioni di euro (+2% sul 2021) e il Pecorino Toscano Dop con 9,4 milioni di euro.

