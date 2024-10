Horeca 2024: grande successo per la fiera dell'ospitalità a Longarone

Horeca 2024, la fiera dedicata all'ospitalità che ha inaugurato la stagione autunnale di Longarone Fiere Dolomiti, ha registrato 7mila visitatori, 2mila in più rispetto al 2023. Con un incremento del 40%, l'evento, alla sua quarta edizione, conferma la sua crescita nel panorama fieristico di Longarone (Bl).

Grande successo per l'edizione 2024 di Horeca

«Con Horeca abbiamo avviato la nuova programmazione dopo i lavori estivi di riqualificazione del quartiere fieristico che hanno portato nuovi impianti innovativi a servizio degli espositori. E i numeri danno ragione a questa fiera che cresce di anno in anno - ha dichiarato Michele Dal Farra, presidente di Longarone Fiere Dolomiti. Horeca è una fiera che cresce anche grazie al traino del grande appuntamento di Milano-Cortina 2026, con Longarone Fiere che diventerà hub logistico per le Olimpiadi. Horeca, strumento a disposizione delle imprese e degli operatori del settore hotellerie-restaurant-café, si dimostra sempre più all'altezza della grande sfida che attende il territorio con i Giochi invernali del 2026».

L'appuntamento olimpico non sarà tema secondario neanche ad Arredamont, secondo appuntamento autunnale di Longarone Fiere, di scena dal 26 ottobre al 3 novembre. Il quartiere fieristico ospiterà la 46esima mostra nazionale dell'arredare in montagna: protagonisti saranno i materiali tipici delle terre alte - legno e roccia -, il design e il gusto del bello. Spazio ad approfondimenti a cura delle associazioni artigiane, e al design d'arredo con Arte in Fiera.

