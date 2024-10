Halloween, molti gli eventi abusivi in programma: protestano i locali da ballo

Con Halloween alle porte, Silb-Fipe (l'Associazione italiana imprese di intrattenimento di ballo e di spettacolo) si dice preoccupato per l'aumento delle segnalazioni di eventi non autorizzati, che proliferano in spazi pubblici e in altre location non attrezzate e che pongono seri interrogativi riguardo alla sicurezza e al rispetto delle normative vigenti.

Aumento di eventi non autorizzati in vista di Halloween: la preoccupazione del Silb-Fipe

La situazione è particolarmente allarmante poiché, oltre a mettere a rischio la sicurezza dei partecipanti, tali feste illegali generano un danno sociale ed economico significativo per il comparto dell'intrattenimento notturno, che invece opera nel rispetto delle regole e garantisce un servizio sicuro e controllato. In questo contesto, il presidente del Silb, Maurizio Pasca, ha sottolineato l'urgenza di un'azione congiunta con le istituzioni per contrastare efficacemente questi eventi abusivi.

Il presidente del Silb, Maurizio Pasca

«In vista della festività di Halloween, Silb-Fipe riceve un numero crescente di segnalazioni riguardo a feste non autorizzate che proliferano in piazze, bar e altri luoghi non attrezzati e non in regola con le normative vigenti. Queste situazioni non solo mettono a rischio la sicurezza dei partecipanti, ma generano un danno sociale ed economico rilevante per il settore dell'intrattenimento notturno, che invece opera nel rispetto delle regole. Ribadiamo la necessità di un'azione congiunta con le istituzioni per contrastare efficacemente questi eventi abusivi, intensificando i controlli e sanzionando chi viola le normative. Il Silb si impegna a continuare con determinazione nella lotta contro l'abusivismo, affinché ogni evento di intrattenimento si svolga in sicurezza e nel rispetto delle regole» ha dichiarato Pasca.

© Riproduzione riservata