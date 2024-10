Mercato agrifood: crescono i prezzi di uova e cacao in Europa

Negli ultimi mesi, il mercato agrifood, come riferito dall'ultima indagine di Aretè (leader in Italia per i servizi di analisi e previsione sui mercati delle materie prime agrifood), ha visto un aumento significativo nei prezzi di uova e cacao.

Allarme uova e cacao: prezzi alle stelle

Le uova, dopo un anno di trend deflattivo, registrano un'impennata di circa il 15% nell'Unione europea, toccando 223€/100 kg, livello massimo dal gennaio 2024 e +32% rispetto alla media storica. L'aumento dei prezzi, secondo Aretè, è spinto dalla crescita stagionale della domanda e dai rallentamenti produttivi legati a nuovi focolai di aviaria che, con 128 casi nell'anno e 48 solo negli ultimi due mesi, hanno ridotto l'offerta, suscitando preoccupazioni in tutto il comparto.

Per quanto riguarda il cacao, i prezzi medi della fava a Londra, tra settembre e ottobre, hanno invertito il calo degli ultimi mesi segnando un +3%, mentre i valori risultano del 72% superiori rispetto a ottobre 2023. Aretè attribuisce il rialzo ai bassi livelli di scorte e a una domanda di trasformazione (grinding) che, in molte aree, continua a crescere, soprattutto nel terzo trimestre 2024. Il mercato attende i dati dell'ultimo trimestre per valutare gli effetti dell'inflazione sulla domanda.

