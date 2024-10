Cervino Ski Paradise: si scia dal 26 ottobre con tante novità

La prima neve ha fatto la sua comparsa a metà settembre, aprendo le porte a una nuova avventura sciistica nel comprensorio Cervino Ski Paradise, che durerà ben 11 mesi. Gli impianti di Breuil-Cervinia accoglieranno sciatori e snowboarder a partire da sabato 26 ottobre 2024, con una stagione che si protrarrà fino al 7 settembre 2025.

Gli impianti di risalita di Breuil-Cervinia apriranno sabato 26 ottobre 2024 e chiuderanno il 7 settembre 2025 (Foto: Enrico Romanzi)

Per il secondo anno consecutivo, non ci saranno pause tra inverno ed estate, offrendo così una stagione continua agli amanti della neve. Il divertimento sarà assicurato per chi pratica sci, snowboard o desidera esplorare le montagne con escursioni o esperienze ad alta quota. Anche i pedoni potranno godersi la bellezza dei paesaggi, grazie al Matterhorn Alpine Crossing, che collega Zermatt e il Piccolo Cervino.

Il comprensorio, che include Breuil-Cervinia, Valtournenche e Zermatt, offre un totale di 350 chilometri di piste, rendendolo uno dei più grandi al mondo. Novità della stagione sarà l'inaugurazione della nuova seggiovia Goillet, pronta a entrare in funzione appena le condizioni di innevamento lo permetteranno. Sostituita con un impianto all'avanguardia durante l'estate, questa seggiovia a 6 posti, con aggancio automatico, offrirà maggiore comfort e velocità.

I 69 seggiolini, dotati di schienali riscaldati, poggiapiedi singoli e cupole protettive, collegheranno rapidamente Breuil-Cervinia con Valtournenche, in soli 5 minuti, la metà del tempo rispetto al passato. L'impianto ha una capacità di 2.400 persone all'ora e utilizza la tecnologia EcoDrive, riducendo del 20% il consumo energetico, e il sistema DirectDrive per un funzionamento più silenzioso e sostenibile.

Anche quest'anno, Cervino Ski Paradise offrirà sconti sugli skipass: gli under 24 beneficeranno di una riduzione del 20%, mentre per gli under 16 lo sconto sarà del 30%. Queste agevolazioni saranno valide su tutto il comprensorio, inclusi Torgnon e Chamois, che apriranno tra fine novembre e inizio dicembre.

Infine, Cervino Ski Paradise si prepara ad accogliere la Coppa del Mondo di snowboard cross, che si terrà il 14 dicembre ai piedi della Gran Becca. L’evento, organizzato in collaborazione con il Consorzio Cervino Turismo, Cervino Spa e il Comune di Valtournenche, vedrà protagonisti i migliori riders del mondo, con gare maschili e femminili che inaugureranno il circuito internazionale per la stagione.

