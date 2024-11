Sagre d’autunno, 7 Italiani su 10 alla ricerca dei tesori del territorio

L’autunno è arrivato e con esso un rituale amato da milioni di italiani: le sagre. Dai tartufi alle castagne, fino ai funghi, le specialità autunnali attraggono circa sette italiani su dieci nelle fiere enogastronomiche, rendendo la stagione delle sagre uno degli appuntamenti più attesi per chi vuole godersi i sapori locali. Un’indagine di Coldiretti/Ixè, diffusa in occasione del ponte di Ognissanti, conferma come le feste enogastronomiche siano diventate mete di richiamo per escursioni e brevi vacanze, portando vivacità in borghi e città lungo tutto lo Stivale.

Tartufi, castagne e funghi: la passione autunnale per le sagre conquista 7 italiani su 10

Tra i protagonisti assoluti della stagione c’è il tartufo, con un’alta domanda e prezzi che, a seconda della pezzatura e della zona, raggiungono i 4500 euro al chilo per il tartufo bianco, complici le condizioni meteo che hanno rallentato la produzione, soprattutto al Nord. Coldiretti ricorda che la tradizione della “Cerca e cavatura del tartufo in Italia” è dal 2021 riconosciuta dall’Unesco come patrimonio culturale immateriale. Questo riconoscimento valorizza un’antica pratica che coinvolge oltre 73mila tartufai in Italia, offrendo un contributo essenziale alle economie di molte aree rurali e montane.

Non da meno, le sagre dedicate alle castagne attirano un gran numero di visitatori, anche grazie alla vasta biodiversità delle varietà italiane. Con ben sedici varietà di castagne a Denominazione di Origine, l’Italia si distingue per la qualità e l’unicità dei suoi prodotti autunnali, con sagre che celebrano questo frutto simbolo della stagione. Le feste dedicate ai funghi, in particolare ai porcini, sono altrettanto amate, anche se quest’anno la raccolta ha risentito dei capricci del meteo.

Oltre al piacere del palato, le sagre offrono l’opportunità di acquistare prodotti locali a prezzi vantaggiosi, sostenendo i produttori locali e proteggendosi dai rischi di acquisti ingannevoli. Coldiretti invita a scegliere eventi che valorizzino le specialità autentiche e i prodotti di stagione, e che siano supportati da enti e associazioni locali. La garanzia di qualità è inoltre data dal coinvolgimento diretto degli agricoltori di Campagna Amica e dalla partecipazione attiva dei produttori locali.

Dal punto di vista della spesa, l’indagine Coldiretti/Ixè rivela che il 53% dei visitatori delle sagre non supera i 10 euro a persona, mentre il 34% spende tra i 10 e i 30 euro. Per chi partecipa, le sagre autunnali rappresentano un modo per godere di prodotti tipici, sostenere la produzione locale e immergersi nelle tradizioni, rendendo l’autunno italiano ancora più ricco di sapori e cultura.

