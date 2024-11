Lupaia, piccolo relais sulle colline di Torrita di Siena, entra in Autentico Hotels

Lupaia, piccolo relais di charme sulle colline di Torrita di Siena, entra a far parte del brand Autentico Hotels, arricchendo il portfolio con una nuova perla dedicata al turismo di lusso. La struttura, composta da sole 12 camere e immersa nella quiete della campagna toscana, si distingue per il servizio personalizzato e l'atmosfera unica che conquista gli ospiti.

Lupaia, il relais di charme che entra a far parte di Autentico Hotels

Cosa sapere su Lupaia, piccolo relais sulle colline di Torrita di Siena

Situato in una posizione mozzafiato poco fuori Montepulciano, Lupaia è nato dal sogno di Heidi e Christopher Mueller, una coppia austriaca che ha dato vita a questo rifugio nel 2016, trasformando antiche stalle in pietra in camere e suite dal fascino rustico ed elegante. Focolari in pietra, travi a vista, mosaici, tessuti naturali e lavabi d'epoca creano ambienti che raccontano storie, mentre le finestre panoramiche e i giardini privati aprono lo sguardo sui sinuosi pendii della Val di Chiana. Il nome "Lupaia" deriva dalla leggenda secondo cui la collina, un tempo popolata da lupi, venne poi occupata dai contadini che costruirono le stalle oggi trasformate nel relais. Ma l'essenza di Lupaia va oltre la storia del luogo: è il risultato di una filosofia precisa.

«Abbiamo sempre sognato di creare qualcosa di unico, un luogo che unisse servizi esclusivi a un'atmosfera accogliente e intima, come quella di una casa privata» spiega Christopher Mueller. «Siamo partiti da un semplice sogno e lo abbiamo realizzato: una fiaba toscana dove iniziare la giornata in un rifugio incantato, godere di tramonti infuocati e sorseggiare un aperitivo sotto gli ulivi» aggiunge Heidi. Nel 2024, ricordiamo, Lupaia ha ricevuto due importanti riconoscimenti: il titolo di "Most charming hotel in Italy" al Duco Travel Summit, davanti a una platea di oltre 250 esperti del settore, e la chiave Michelin, la nuova onorificenza introdotta dalla Rossa per premiare l'eccellenza nell'ospitalità alberghiera.

Autentico Hotels sempre più presente in Toscana con l'acquisto di Lupaia

Con l'ingresso di Lupaia, Autentico Hotels consolida così la sua presenza in Toscana, portando a cinque le strutture del brand nella regione e confermando il suo impegno a rispondere alle esigenze di un turismo di lusso sempre più esigente, alla ricerca di luoghi autentici e dall'atmosfera esclusiva. «Siamo felici di poter accogliere un luogo magico come Lupaia all'interno della nostra famiglia - dichiara Mario Cardone, ceo di Autentico Hospitality. È un grande onore e motivo di orgoglio promuovere un patrimonio culturale unico, fatto di storie di famiglia, artigianalità e passione per l'ospitalità, che vive nelle 20 strutture della collezione Autentico».

