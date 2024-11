Nasce Miramis: il nuovo brand di lusso per un'ospitalità autentica e sostenibile

Il gruppo svedese Qarlbo AB lancia Miramis, un nuovo marchio di ospitalità di lusso dedicato ai viaggiatori esigenti alla ricerca di esperienze autentiche, memorabili e radicate nella sostenibilità. Miramis si propone di ridefinire il concetto di ospitalità, valorizzando destinazioni straordinarie e combinando design d'alta gamma con servizi su misura, sempre nel rispetto delle comunità locali e dell'ambiente. Il brand prende forma partendo dal portfolio di proprietà e progetti di Erqole, azienda italiana di ospitalità di proprietà di Qarlbo, già nota per l'attenzione all'autenticità e alla sostenibilità. Miramis si distingue per il suo impegno nel trasformare location uniche in esperienze di lusso, mettendo al centro valori come la sostenibilità sociale e ambientale, la tutela delle tradizioni locali e un approccio innovativo al benessere degli ospiti.

Miramis: il nuovo marchio di lusso che rispetta l'ambiente e le comunità locali

Le prime proprietà a portare il marchio Miramis si trovano in Toscana, tra mare e campagna, a breve distanza l'una dall'altra e poco più di un'ora da Roma. Il portfolio iniziale include l'Hotel La Roqqa e l'Isolotto Beach Club a Porto Ercole, inaugurati nel 2023, e due strutture iconiche: l'Hotel Torre di Cala Piccola a Porto Santo Stefano e la Fattoria La Capitana a Magliano in Toscana, entrambe prossime a importanti ristrutturazioni. Inoltre, Miramis realizzerà un nuovo albergo nell'ex area industriale Cirio a Porto Ercole, un progetto che riflette il suo impegno per la rigenerazione urbana. Ogni proprietà offrirà esperienze esclusive, tra mare e campagna, seguendo una filosofia di accoglienza personalizzata che unisce comfort e autenticità. Il legame con il territorio sarà ulteriormente rafforzato attraverso iniziative come l'assunzione di personale locale, la scelta di materie prime regionali e l'adozione del modello Farm-to-Table, con orti propri per offrire prodotti freschi e di qualità agli ospiti.

Flavio Bucciarelli, amministratore delegato di Qarlbo Hospitality

Miramis si impegna a promuovere un turismo di lusso responsabile, che favorisca il benessere a 360 gradi e rispetti il patrimonio naturale e culturale delle comunità in cui opera. Questo approccio è in linea con le tendenze globali del settore, sempre più orientate a esperienze sostenibili e autentiche. La direzione strategica è affidata a Flavio Bucciarelli, amministratore delegato di Qarlbo Hospitality, e Stefano Cuoco, amministratore delegato di Erqole. Sotto la loro guida, la squadra di oltre 200 dipendenti di Erqole sarà il cuore pulsante del brand. Miramis investe sul personale, con iniziative che promuovono il bilanciamento vita-lavoro e un forte senso di comunità, come dimostrano una staff house dedicata e corsi di formazione. «Con Miramis celebriamo un nuovo brand, nato dal desiderio di esplorare destinazioni turistiche uniche e creare esperienze autentiche e indimenticabili. Erqole con il suo know-how, i suoi valori e la sua squadra, costituisce la base ideale per Miramis, permettendoci di definire nuovi standard nel settore dell'ospitalità di lusso - ha detto Flavio Bucciarelli. Con Miramis manteniamo lo stesso impegno di sempre nella valorizzazione dei territori in cui investiamo e operiamo, adottando una visione più ampia e lungimirante che guarda a nuove destinazioni, sia nelle principali città che in luoghi più nascosti e autentici».

