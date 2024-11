Trasparenza cercasi: il 91% degli italiani vuole etichette più chiare

Secondo un rapporto Coldiretti/Censis, il 91% degli italiani vuole etichette alimentari più trasparenti e comprensibili, con informazioni chiare sulla provenienza di tutti gli ingredienti. Questo tema è stato al centro della seconda giornata del Forum Internazionale dell'Agricoltura e dell'Alimentazione, organizzato da Coldiretti in collaborazione con The European House - Ambrosetti a Villa Miani, Roma.

Oltre il 53% degli italiani ha acquistato prodotti pensando fossero italiani, per poi scoprire che non lo erano. Questo fenomeno, noto come italian sounding, utilizza etichette ambigue per suggerire un'origine italiana inesistente. La richiesta di trasparenza è quindi una priorità per evitare inganni ai consumatori.

Coldiretti ha lanciato una petizione per introdurre l'obbligo di indicare l'origine di tutti gli ingredienti nei prodotti alimentari venduti in Europa. L'obiettivo è raccogliere un milione di firme per contrastare l'italian sounding e proteggere sia la salute dei consumatori sia il reddito degli agricoltori.

Attualmente, la normativa doganale consente di “italianizzare” prodotti esteri con trasformazioni minime. La Corte dei Conti Ue ha recentemente evidenziato la necessità di colmare queste lacune, sottolineando l'importanza di un quadro giuridico più chiaro in materia di etichettatura.

È possibile firmare la petizione nei mercati di Campagna Amica, nelle sedi Coldiretti o online. L'iniziativa mira a tutelare i consumatori e promuovere la trasparenza, rafforzando il valore delle produzioni italiane autentiche.

