Forum del turismo a Firenze: i balneari contro il silenzio sulla Direttiva Bolkestein

Al secondo Forum Internazionale del Turismo a Firenze, Antonio Capacchione, presidente del Sindacato Italiano Balneari (Sib) affiliato a Fipe/Confcommercio, ha evidenziato la mancanza di discussione su un tema chiave: la Direttiva Bolkestein, e in particolare la nuova legge sulle concessioni demaniali, considerata “sbagliata” e “ingiusta” dal sindacato.

Antonio Capacchione, presidente del Sindacato Italiano Balneari

«La questione balneare rimane una "ferita aperta" per il turismo italiano», ha dichiarato Capacchione, ricordando che il turismo balneare copre ben il 38% della domanda, secondo i dati del Touring Club. Nel suo intervento, ha sottolineato come la nuova normativa italiana sulle concessioni demaniali sia stata recepita con scetticismo e preoccupazione da parte degli operatori di settore, non solo per la mancata applicazione della Direttiva Bolkestein, ma per l’impatto che avrà sulle aziende balneari esistenti e sul modello turistico delle spiagge italiane.

Capacchione ha descritto la normativa appena approvata come un rischio per un settore che ha raggiunto nel tempo una formula di successo e ha espresso il rammarico per la mancanza di una discussione al forum su questo argomento.

«Sappiamo bene tutti che non si risolve un problema occultandolo» ha concluso Capacchione, rimarcando l’esigenza di un approccio che tuteli il comparto e dia voce agli operatori del turismo balneare, il cui contributo resta fondamentale per l’economia turistica nazionale.

