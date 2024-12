Venezia, il ristorante Amo resta aperto in attesa della chiusura ufficiale del Fondaco

Nonostante l'annuncio della chiusura del Fondaco dei Tedeschi e il conseguente licenziamento di 226 lavoratori, il ristorante Amo, guidato dagli Alajmo, non si ferma. Raffaele Alajmo, infatti, ha confermato che il locale sta già preparando il cenone di San Silvestro, deciso a proseguire le attività fino a nuova comunicazione ufficiale. «Non avendo ricevuto nessuna comunicazione ufficiale da Dfs, né di chiusura né di date, andremo avanti con il nostro programma fino alla fine» ha dichiarato all'Ansa, ribadendo il suo impegno per il ristorante situato al piano terra del palazzo, progettato dal celebre designer Philippe Starck.

Il piano terra del Fondaco dei Tedeschi che ospita il ristorante Amo guidato dagli Alajmo

«Abbiamo investito due milioni di euro solo per questo ristorante. Valuto la causa» aveva già dichiarato qualche settimana fa il ristoratore al momento dell'annuncio, lamentandone l’incertezza generata. Il Fondaco dei Tedeschi, un edificio storico affacciato sul Canal Grande e trasformato nel 2016 in un centro commerciale di lusso, sembrava destinato a un successo duraturo, ma la realtà è stata diversa.Che il Fondaco non avrebbe avuto lunga vita ormai l’avevamo capito tutti - avevano commentato i dipendenti - sempre pieno soltanto perché la gente vuole vedere l’interno del palazzo o salire sul terrazzo, ma nessuno compra». Nonostante le difficoltà, Amo, come detto poc'anzi, si prepara comunque a celebrare la fine dell’anno con stile. Lo chef Roberto Ienna ha infatti ideato un menu spazia tra la cucina veneziana e sapori internazionali: dal Giappone alla Cina, dalla Spagna al Marocco, fino al Messico e al Perù.

